اليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامج تدريبي عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يتابع المركز اليوم تنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد قام السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لكلية التربية وقد كان في استقباله حسام حمدي عميد الكلية.

شملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد معامل الكلية، وشدد على تطويرها، وحث على ضرورة عمل صيانه لها، لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبناء جامعة حلوان.