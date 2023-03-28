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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|حقيقة تنظيم طلاب تمريض القاهرة لـ فان داى دفعة الفرقة الرابعة.. تعرف على آخر موعد للتقديم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


حقيقة تنظيم طلاب تمريض القاهرة ل فان داى دفعة الفرقة الرابعة هذا العام
أعلن اتحاد طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة عن إخلاء مسئوليته عن تنظيم حفل فان داي، وذلك لأن الحفل يخالف القيم المجتمعية والدينية.


وأوضح اتحاد طلاب تمريض القاهرة، أنه يعلن إخلاء مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56 والمسمى بـ الفان داي لدفعة 2019 - 2023، وذلك لأنه يقام به أنشطة وفعاليات لا تتناسب مع قيمة الدين والمكانة العلمية.

‎"كلية الدراسات العليا" بجامعة القاهرة تقدم دورات تدريبية في تعلم اللغات الأفريقية
أعلن مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن تنظيم دورة المبادئ الأساسية في تعليم ودراسة اللغات الأفريقية


انتظام امتحانات الميدتيرم بآثار جامعة عين شمس

أكد  الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه تم بدء امتحانات المدتيرم بكلية الآثار وسط إجراءات اجترازية.


تعرف علي آخر موعد للتقديم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لعام 2024، ويأتي ذلك استمرارا لرسالة مكتب الجوائز بالجامعة في دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني.

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