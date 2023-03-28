انتظام امتحانات الميدتيرم بآثار جامعة عين شمس

أكد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه تم بدء امتحانات المدتيرم بكلية الآثار وسط إجراءات اجترازية.



وأضاف عميد كلية الآثار أن امتحانات الميدتيرم سوف تكون حضوريا بالكلية، لافتا أن امتحانات الميدتيرم بدأت يوم ٢٦ مارس موضحًا أنه تم إعداد الجداول وتجهيزها بشكل جيد وإعلانها للطلاب.

وأوضح حسام طنطاوي أن امتحانات الميدتيرم لن تستغرق أكثر من أسبوعين منوها أن أسئلة امتحانات الميدتيرم تأتي واضحة وسهلة وسوف تراعى كافة مستويات الطلاب بالكلية.





انطلقت فعاليات مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش الدولي العاشر بجامعة عين شمس بعنوان "آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا" بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، الدكتور احمد الشوكي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ايمان نصير مدير مركز مركز الدراسات البردية والنقوش.

ونوهت الدكتورة غادة فاروق نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تخصصها في مجال التخطيط العمراني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآثار، لأن التراث يشمل المعمار، الحرف فالتراث هو ذاكرة المدن، ويشمل المباني، الحرف والثقافات ويشكل جزء هام من الهوية المصرية، كما يعبر عن تكوين المجتمع ونشأته.