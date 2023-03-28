جامعة حلوان: بدء امتحانات الميد تيرم في أغلب الكليات.. و"الصيدلة": لن نلجأ إلى نظام الأون لاين

جامعة حلوان تكشف استعدادات الكليات لامتحانات الميد تيرم

حقوق حلوان : بدء امتحانات الميد تيرم غدا

صيدلة حلوان : امتحانات الميد تيرم حضوريا ولن نلجئ للاونلاين

علوم حلوان : بدأنا امتحانات الميد تيرم و نحرص علي سلامة الطلاب

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، ان الكلية انهت استعداداتها لعقد امتحانات الميدتيرم للطلاب وان الامتحانات بدأت بداية شهر رمضان المبارك، وتستمر لمدة اسبوعين.

وأشار إلى أنه تم تعقيم الأماكن والمعامل والقاعات، بجانب إعلان الجداول للطلاب.و اوضح ان الامتحانات تعقد حضوريا وان الكلية لن تلجئ ابدا لنظام الاون لاين لطبيعتها العملية .

وكشفت انه بالنسبة باسئلة الامتحانات فأن أسئلة امتحانات الميدتيرم تم وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس و كل حر في وضع اسئلته ، و انها في متناول الطالب المتوسط .

كما كشفت ادارة كلية الحقوق جامعة حلوان عن بدء امتحانات الميدتيرم لكافة الفرق بدء من الغد الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ، وأن امتحانات الميدتيرم سوف تعقد في كلية الطب الدور الأرضي

وتابعت ادارة كلية الحقوق جامعة حلوان إن الطالب مسئول مسئولية كاملة عن معرفة فترته والتوقيت الخاص بها، وفقًا للكشوف التي تعلن على الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك فقط لاغير.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بـجامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم بالكلية بدأت يوم 26 مارس دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق، لافتًا إلى أن الامتحانات تجرى حضوريًا وليس بنظام الأونلاين، لأن الكلية عملية.

وأكد عميد كلية العلوم جامعة حلوان أنه يتم يوميا تعقيم المدرجات و القاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا علي سلامة الطلاب و العاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وانه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الطالب علي السيد بكلية الطب جامعة حلوان وعضو اتحاد الطلاب سير امتحانات الميد تيرم بهدوء داخل الجامعة و انه لا اعتراض لدي الطلاب علي مواعيد الامتحانات و انها تتناسب معهم .

وطالبت إدارة جامعة حلوان، الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

ونسرد لطلاب جامعة حلوان مجموعة من المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل