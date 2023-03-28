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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت أغلب كليات جامعة حلوان  امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة شئون الطلاب بكلية الحقوق جامعة حلوان عن بدء امتحانات الميدتيرم لكافة الفرق بدء من اليوم الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ، وأن امتحانات الميدتيرم  تعقد حضوريا في كلية الطب الدور الأرضي .

وأوضحت إدارة شئون الطلاب أن الكلية قد أعلنت جداول الامتحانات الخاصة بكافة الفرق إلكترونيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وتابعت إدارة كلية الحقوق جامعة حلوان  أن الطالب مسئول مسئولية كاملة عن معرفة فترته والتوقيت الخاص بها، وفقًا للكشوف التي تعلن على الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك فقط لاغير.

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وأكدت إدارة الكلية أنه يتم يوميا تعقيم المدرجات والقاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا علي سلامة الطلاب و العاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأنه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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