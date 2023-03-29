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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم لمنح الجامعات الاسترالية لعام 2023/2024

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية اعتبارًا من فبراير 2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى.

 

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وأوضحت أنه تشمل تلك المنح تذاكر السفر والعودة والمصروفات الدراسية بالكامل ومصـروفات برنامج تعريفى وبدل استقرار يصرف مرة واحدة للمساهمة فى مصاريف الإقامة والإعاشة والتأمين الصحى خلال فترة الدراسة وصرف بدل لتكلفة الدراسة الميدانية اذا كانت ضمن متطلبات الدراسة ، موضحا أن أخر موعد للتقديم : 1 مايو 2023.
 

واشارت إلى أن شروط المنح:

1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية .

2- إجادة اللغة الإنجليزية بأن يكون حاصلاً على 6.5 درجة على الأقل فى امتحان IELTS وألا تقل درجاته فى
كل من عناصر ذلك الإمتحان عن 6 درجات أو مجموع 575 على الأقل فى امتحان TOEFL الورقى وعلى 90
درجة على الأقل فى امتحان TOEFL على الإنترنت أو على 61 درجة على الأقل فى امتحان PTE الأكاديمى ، كما
يشترط أن تكون نتيجة امتحان اللغة صالحة حتى 1 يناير2023 ويعنى المتقدمون من تلك الإمتحانات بالنسبة
لمن كانت دراستهم الجامعية باللغة الإنجليزية، أو بالنسبة لمن درسوا باستراليا خلال العامين الآخرين ، أو
بالنسبة لمن درسوا لما يزيد عن 5 أعوام باستراليا أو نيوزيلندا أو كندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة
أو جمهورية ايرلندا أو جنوب أفريقيا .

3- أن يقوم المتقدم بالرد على جميع الأسئلة التى تنطبق عليه فى نموذج التقديم.

ولمزيد من التفاصيل عن تلك المنح من مواقع الخارجية الاسترالية مباشرة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني  .

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