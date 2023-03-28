ندب شريف صالح للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالتعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور شريف صالح وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بورسعيد، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف صالح عمل أستاذًا في الكيمياء الحيوية وشغل منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بورسعيد منذ أكتوبر 2021، كما شغل العديد من المناصب ومنها: مدير مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، رئيس فريق جائزة التميز الحكومي الداخلي، وعضو لجنة تصنيف جامعة بورسعيد؛ لمتابعة وتفعيل التصنيف الدولي بالجامعة، وله العديد من الخبرات الأكاديمية والعملية منذ أكثر من 25 عامًا.

كما شغل منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس حتى عام 2020، حيث قام باستحداث دبلومات جديدة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات عالمية، ولعب دورًا مهمًا في حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى أنه شغل منصب مستشار اقتصادي لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عام 2019.

وشارك في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا على مستوى الوحدة، ومدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشاركته في المفاوضات الفنية والمالية بين الوحدة وجامعة كامبريدج البريطانية حول إنشاء مركز الامتحانات الخاص بشهادات النيل الدولية، بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية في مجال الأعمال والإدارة، كما شارك فى إطلاق العديد من المختبرات ومعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى عمله كمستشار اقتصادي وإداري لعدد كبير من شركات الأدوية والمُختبرات الطبية.