أخبار التعليم.. رسالة لطلاب أولى وثانية ثانوي بشأن التابلت وتحرر زبيدة رسميا من الأمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: حدِّثوا التابلت قبل الامتحانات



أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن أجهزة التابلت التي سيؤدون عليها امتحانات نهاية العام .

مناشدة عاجلة من معلمي المرحلة الإعدادية بشأن «أعمال الامتحانات».. والتعليم ترد





أطلق معلمو المرحلة الإعدادية مناشدات عاجلة لوزارة التربية والتعليم عبر جروب ائتلاف “من علمني حرفا” على تطبيق “واتس اب”، بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تنطلق في يونيو المقبل.



المعهد القومي للمعايرة يحصل على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن سياسة الوزارة للبحث العلمي تؤكد على الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعاهد والمراكز البحثية، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين الكوادر العلمية والبحثية، وإثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي على المستوى الدولي بما يُسهم في تحسين وضعها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ورفع قدراتها على تقديم خدماتها بشكل متميز داخل مصر وخارجها.



مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعه الـ35 مع هدى وصفي



واصل مكتب جوائز جامعة عين شمس، اجتماعاته وعقد اجتماعه الخامس والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 28 مارس 2023 وذلك تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

كل ما تريد معرفته حول نتائج وإنجازات الملتقى التوظيفي السنوي لجامعة عين شمس

حققت جامعة عين شمس، العديد من النتائج والإنجازات بالملتقى التوظيفي السنوي لجامعة عين شمس، وقام الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف للملتقى التوظيفي بتقديم عرض لتوضيح الهدف منه ومدى أهميته بالنسبة لطلاب وخريجى جامعة عين شمس

لم تمنعها الشيخوخة.. هيئة تعليم الكبار تعلن تحرر الحاجة زبيدة رسميا من الأمية



أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار رسمياً امس الثلاثاء الموافق 28 من مارس 2023، برئاسة الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي ، تحرر السيدة زبيدة من الأمية