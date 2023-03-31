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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاستكمال اجراءات التسجيل.. تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المدمج والمفتوح بعين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عن شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن التسجيل لدور مايو للعام الجامعي 2022 _2023.

وأكد الدكتور خالد قدري، أنه يجب على طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج جميع المستويات سرعة التوجه إلى إدارة شئون طلاب التعليم المفتوح بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل وإحضار صورة من إثبات الشخصية.

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لأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج


الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:
- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.
-برنامج النظم المحاسبية.
-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.
-برنامج إدارة المستشفيات.
-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية

جامعة عن شمس كلية تجارة جامعة عن شمس طلاب التعليم المفتوح طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج

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