راديو من أجل مصر بجامعة عين شمس يواصل حلقاته الدينية خلال رمضان





أطلقت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.





ويعتمد راديو من أجل مصر علي الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.





وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.

ويواصل اليوم الجمعة حلقات راديو من أجل مصر من خلال الصفحة الرسمية للاسرة











وكان قد نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حفل إفطار جماعي للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة لعدد ١٥٠ فرد من أسر أطفال مركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بملاهي زيد بارك بمدينه ٦ اكتوبر بمشاركة طلاب اسرة من أجل مصر .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة

والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و أ.د راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .