اختتام فعاليات ورشة "التأهيل لاختبار الأيلتس" بكلية التمريض جامعة عين شمس

انتهت بالأمس فعاليات ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" التي نظمها مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا بكلية التمريض والمجلس الثقافي البريطاني، تحت إشراف الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض، الدكتورة سهام جرجس وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

بدأت ورشة العمل بكلمة ألقتها الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض عن أهمية الأعداد للأختبار كأحد المتطلبات الهامة في التقدم للبعثات والمنح الدراسية للدراسة بالخارج و بعد ذلك، تناول الدكتور عبدالله سامي انواع البعثات والمنح المختلفة التي تقدمها الدولة و معدل الأختبار لكلا منها ثم عرض سيادته الخدمات المختلفة التي يقدمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة في المراحل المختلفة للإبتعاث.

وبعد ذلك، بدأت محاضرة سامر فاضل مدير تطوير الاعمال بالمجلس الثقافي البريطاني خلال محاضرته، قدم شرح للمصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة من المجلس الثقافي، طريقة واستراتيجيات الإعداد للإختبار، المراكز المختلفة التي تقدم الإختبار، طريقة الحجز، الخدمات الإستشارية التي يقدمها المجلس الثقافي، طرق الإختبار، والخطوات المختلفة للإختبار باجزاءة الأربعة.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

في النهاية، أشار الدكتور عبدالله سامي بأن الورشة القادمة ستكون بمقر كلية البنات وسوف يعلن عن الوقت النهائي لهذه الورشة خلال ايام.