المعلمة الأمينة أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه ورفضت المكافأة| القصة الكاملة

الصادقون الأمناء لا ينتظرون الثناء ولا يبحثون عن الأضواء، لكن ما يفعلونه من خير يُسلط عليهم الأضواء، هذا ما حدث بالفعل مع المعلمة الأمينة رشا إبراهيم شحاتة، مُعلمة التربية الرياضية بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ضربت مثالاً رائعاً يحتذى به في الأمانة والأخلاق النبيلة.



سلطت الأضواء خلال هذه الأيام، على المربية الفاضلة والمُعلمة المتميزة رشا شحاتة، بعد أن قامت برد مبلغ مالي ومقتنيات أخرى تقدر بنحو 250 ألف جنيه عثرت عليها في أحد شوارع مدينة دسوق أثناء عودتها من مدرستها إلى مسقط رأسها في مدينة قلين، ورفضت الحصول على أي مكافأة مالية من صاحب هذا المبلغ والمقتنيات.

كواليس العثور على مقتنيات بـ 350 ألف جنيه



توضح المعلمة الفاضلة رشا شحاتة، لـ «صدى البلد»، عقب تكريمها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: كنت راجعة من الشغل والجو كان ممطراً والدنيا كانت شتاء وأثناء مروري من شارع سعد عثرت على كيس .. بفتح الكيس لقيت مبلغ كبير من المال وتليفون آيفون اتخضيت .. وضعت الكيس في حقيبتي ورجعت على محطة قطار دسوق لأني كنت راجعة بيتي في قلين.

وأضافت : أول ما رجعت البيت عرفت زوجي ما حدث ونشرت على صفحات واسعة الانتشار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأني وجدت مبلغ كبير من المال ومن ضاع منه هذا المبلغ يتواصل معي، أول يوم لم يتواصل معي أحد، وفي ثاني يوم تواصل معي المهندس صاحب المبلغ وقمت برد هذه الأمانة له».

وأشارت المُعلمة الأمينة رشا شحاتة، إلى أن صاحب هذا المبلغ يعمل مهندساً عمره 27 عاماً، أرسل والده الذي يعمل في السعودية له مبلغ مالي لتشطيب شقته، وكان في هذا الكيس المعثور عليه 250 ألف جنيه وهاتف محمول آيفون اشتراه لخطيبته، وبرفان، وشوية طلبات وكانوا في كيس ضمن شوية طلبات، ووقع منه الكيس أثناء سيره في الطريق، ورفضت الحصول على 50 ألف جنيه مكافأة من صاحب المبلغ والمقتنيات : «أجري ومكافأتي من الله عز وجل .. وربنا يكرمني في أولادي».

تكريم محافظ كفر الشيخ للمعلمة الأمينة

ومن جانبه، حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكريم المُعلمة الفاضلة رشا شحاتة، خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مشيداً بأمانتها ونزاهتها وأنها مثال يحتذى به في الأمانة والشرف وقدوة لكل العاملين في القطاع التعليمي.