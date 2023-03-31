عميد آثار عين شمس يكشف تفاصيل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، إنه تم انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقتين: الأولى، والثانية بجميع برامج الكلية، تطبيقًا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية، التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات.



وأضاف الدكتور حسام طنطاوى ، أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية، واستطلاع رأي الطلاب، وتم إعلانها للطلاب قبل موعد أول اختبار بـــ 10 أيام.



وأكد ، أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.



وأضافت الدكتورة غادة فايد مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية أن الوحدة مسئولة عن تحليل الاختبارات، ونماذج الإجابة، واستمارات استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطي كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة، وعليها امداد أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم وأسلوب التقييم والتقويم.