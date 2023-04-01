مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

حلت الفنانة مادلين طبر، ضيفة على برنامج " خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، للحديث حول العديد من الموضوعات المختلفة:

اتجوزت مرة ونص.. مادلين طبر تكشف عدد زيجاتها على الهواء

كشفت الفنانة مادلين طبر، حقيقة زواجها 3 مرات، قائلة: "أنا اتزوجت مرة ونص بس، لافتة إلى أن الزيجة الأولى دامت لـ 8 سنوات، من أندريه خوري الذي كان يعمل كبير المصورين في التليفزيون اللبناني، والثانية كانت من شاب موظف في شركتها الخاصة بالإنتاج والتوزيع الفني ولم تستمر سوى عام ونصف.

مادلين طبر: أرفض تكريمي من المهرجانات الفنية بدون سبب

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها ترفض أي تكريم من المهرجانات الفنية إلا عن استحقاق وجدارة بشأن عمل شاركت به، مضيفة "الحمد لله حصلت على العديد من الجوائز في المهرجانات وهناك تقدير كبير لتاريخي الفني لأني اشتغل من قلبي".

مادلين طبر : بعض الفنانين بيدفعوا فلوس عشان يسوقوا أعمالهم

قالت الفنانة مادلين طبر، إن هناك العديد من الفنانين يدفعون الكثير من الأموال لتسويق أعمالهم وشن حملات ترويجية لأعمالهم الفنية، وأحيانا يكون التسويق للفت نظر المخرجين بلوك جديد.

مادلين طبر تدخل في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء

دخلت الفنانة مادلين طبر، في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء، قائلة: بحب مصر من قلبي وبموت فيها وعندي حالة من العشق والشجن عند الحديث عنها.



إهداء جائزة | مادلين طبر : والله لم أحضّر لكلامي عن الرئيس السيسي

علقت الفنانة مادلين طبر، على تصريحاتها في أحد المهرجانات بإهداء جائزتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أقسم بالله لم أحضّر أي كلمة عن الرئيس السيسي أو عن مصر".

مادلين طبر: خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها خضعت لعمليات تجميل من أجل المحافظة على شكلها وليس تغييره، موضحة أنها لم تعلن إضرابها عن الزواج كما قيل، ولم أعتزل الغرام".

مادلين طبر تنفي إضرابها عن الزواج: شائعة ولم أعتزل الغرام

نفت الفنانة مادلين طبر، ما تردد عن إضرابها عن الزواج، موضحة أنها شائعة، ولم أعتزل الغرام"، لافتة إلى أنها خضعت لعمليات تجميل من أجل المحافظة على شكلها وليس تغييره،

عمري ما أبيع جسمي | مادلين طبر تفتح النار على برنامج رامز جلال

شنت الفنانة مادلين طبر، هجوما حادا على برامج مقالب رامز جلال، ومن يشاركون فيه من أجل حصولهم على المال مقابل إخضاعهم لمقالب مفبركة.

بيستفزني| نقد لاذع من مادلين طبر لـ محمد رمضان بسبب هذا التصرف

علقت الفنانة مادلين طبر، على خلافها مع الفنان محمد رمضان، موضحة أنها ذهبت إليه في مكتبه بسبب غضبه منها بعد رفضها تجسيد شخصية حماته في أحد المسلسلات، مضيفة: "محمد رمضان ولد مجتهد وكان بياخد دروس في التمثيل.