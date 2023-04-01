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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. أبرز المرشحين لتدريب الزمالك.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 .. قرارات عاجلة من وزير الأوقاف بشأن المساجد.. تراجع الدواجن والبيض اليوم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

600 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

 

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر والتي يبحث عنها الكثير من الراغبين في شراء المشغولات خاصة من عيار 21 والذي يعد الأكثر انتشارا وتداولا في سوق الصاغة المصرية.

 

 

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

 

تراجعت أسعار الدواجن اليوم مجددا، إذ هبطت اليوم بقوة ليبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء الأمهات من 58 جنيها في المزرعة لتباع للمواطنين بداية من 62 جنيها، فيما وصل سعر الدواجن البيضاء التسمين إلى نحو 64 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بداية من 68 جنيها في المحلات.

 

 

حكاية جامع موط الكبير..تحول من مسجد عتيق لـ صرح إسلامي بالوادي الجديد

 

يعد جامع موط الكبير بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد،  أحد معالم المدينة منذ عقود من الزمن وشهد العديد من المحافل والمناسبات لكونه المسجد "العتيق والأول فى مدينة موط بالداخلة ومع تعاقب الزمن وتدهور حالة المسجد ومنشآته قررت الأجهزة التنفيذية إجراء عملية إحلال وتطوير للمبنى بالكامل ومع البدء فى أعمال الإزالة للمبنى القديم كان مشهد هدم المئذنة الأساسية مؤلما لأهالى الداخلة دون استثناء وذلك لما ارتبطوا به من مشاعر حب وتقديس وإجلال لهذا المبنى الذى يرمز لوحدة وتكاتف أهالى الداخلة المعروفين بطيبة القلب وحب الخير.

 

 

نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية .. بوسة هاني سلامة مش غلطة .. موافقة أعمل الجزء الثاني لفيلم غبي منه فيه

 

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة في "برنامج حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم عبرفضائية القاهرة والناس وتحدثت عن دورها في مسلسل عملة نادرة و عن الفنان هاني رمزي واحمد عيد و محمد ثروت وعن وفاه والدها و عن موقفها من المشاهد الحميمية وأهمية مسلسل فاتن أمل حربي.

 

وزير الأوقاف: منع إقامة أي سرادقات أو مناسبات عقد قران داخل المساجد

الدكتور محمد مختار جمعة

 

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

 

 

وزع وجبات الافطار على الناس ومات.. وفاة طبيب شاب صائما بالشرقية

لقي شاب فى العقد الثاني من العمر مصرعه صائما إثر اختلال توازنه من الطابق الثالث ليلقي حتفه ويصبح جثة هامدة في الشرقية.

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

كشف محمد بركات عن أبرز المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الزمالك خلفاً للبرتغالي جيسوالدو فيريرا.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك يفاضل بين 3 مدربين هم البلجيكي يانيك فيريرا والبرتغالي جوزيه موتا والإيطالي والتر ماتزاري.


واستعرض بركات السير الذاتية للمدربين الثلاثة مؤكداً أن الزمالك أمامه مهمة صعبة لاستعادة توازنه في الدوري للمنافسة مرة أخرى على اللقب خاصة أن الفريق الأبيض يعاني بسبب تراجع النتائج.

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