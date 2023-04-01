وزع وجبات الافطار على الناس ومات.. وفاة طبيب شاب صائما بالشرقية

لقي شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه صائما إثر اختلال توازنة من الطابق الثالث ليلقي حتفه ويصبح جثة هامدة في الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد وصول شاب فى العقد الثانى من العمر جثة هامدة، وذلك بسبب سقوطه من الطابق الثالث بمنزلة ليلقي جثة هامدة فى الحال.

طبيب الشرقية

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعى السيد أشرف 25 عاما ويعمل طبيب، ومقيم بقرية أكياد البحرية فاقوس كما تبين انه قبل الافطار بدقائق وبعد ان انتهى من توزيع وجبات إفطار على الصائمين وبعد عناء ومجهود طوال اليوم والمشاركة مع الشباب حدث له دوخة واختل توازنه ليسقط من شرفة العقار ويتوفى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .