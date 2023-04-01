عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزع وجبات الافطار على الناس ومات.. وفاة طبيب شاب صائما بالشرقية

افطار - ارشيفية
افطار - ارشيفية

لقي شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه صائما إثر اختلال توازنة من الطابق الثالث ليلقي حتفه ويصبح جثة هامدة في الشرقية.

تعاطفت مع المجني عليه|محامي متهم في قضية صيدلي حلوان يعتذر للنيابة العامة

عديم الرحمة| جريمة بشعة تهز الحوامدية.. قهوجي يواقع فتاة معاقة


تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد وصول شاب فى العقد الثانى من العمر جثة هامدة، وذلك بسبب سقوطه من الطابق الثالث بمنزلة ليلقي جثة هامدة فى الحال.

طبيب الشرقية

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعى السيد أشرف 25 عاما ويعمل طبيب،  ومقيم بقرية أكياد البحرية فاقوس كما تبين انه قبل الافطار بدقائق وبعد ان انتهى من توزيع  وجبات إفطار على الصائمين وبعد عناء ومجهود طوال اليوم والمشاركة مع الشباب حدث له دوخة واختل توازنه ليسقط من شرفة العقار ويتوفى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .

الشرقية طبيب الشرقية افطار رمضان اخبار الشرقية أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

موضوعات متعلقة

صدمة قطار.. مصرع شاب فى حادث بالشرقية

رايحين صلاة الجمعة.. مصرع طفلين فى حادث بالشرقية

العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الشرقية

نصف مليون.. القبض على المتهمين بسرقة محل موبايلات بالشرقية

مصرع طفل وإصابة شابين فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع وإصابة 3 أطباء في حادث مأساوي بالشرقية

مصرع شاب إثر حادث أليم في الشرقية

برد وشقاء.. ننشر أسماء عمال اليومية المصابين فى انقلاب سيارة.. شاهد

ترشيحاتنا

نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية .. بوسة هاني سلامة مش غلطة .. موافقة أعمل الجزء الثاني لفيلم غبي منه فيه

دعاء عاشر يوم رمضان وأهم كلمات التضرع لنيل فضل الله

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

10 رمضان.. تعرف على مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

السعودية .. لحظة القبض على شخص أطلق النار وصدم عدة سيارات في الرياض

فى هذ الحالة.. توفيق عبد الحميد يعلن عن مفاجأة: هعتزل وأتفرغ لحب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ