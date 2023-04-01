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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم مجددا، إذ هبطت اليوم بقوة ليبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء الأمهات من 58 جنيها في المزرعة لتباع للمواطنين بداية من 62 جنيها، فيما وصل سعر الدواجن البيضاء التسمين إلى نحو 64 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بداية من 68 جنيها في المحلات.

الدواجن

ويبحث المواطن بشكل مستمر عن أسعار الدواجن اليوم، لانها تعد السلعة الأساسية لهم، وهبطت أسعار الدواجن بقوة نتيجة خروج دورات جديدة من المزرعة .

وشهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا جديدا، إذ تراجعت أسعار الفراخ الساسو بقيمة 4 جنيهات في المزرعة لتسجل 100 جنيها، بعدما سجلت أمس 104 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل الفراخ البيضاء اليوم 65 جنيها في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح من 70 إلى 75 جنيها، على حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

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أسعار الفراخ الساسو اليوم

انخفض سعر الكيلو من الفراخ الساسو الفراخ الحمراء ليسجل 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، بعدما سجلت أمس 104 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم 140 جنيها في الأسواق.

الدواجن 

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها، وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها.

أسعار البيض بالأسواق

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 104 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 111جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 109 جنيهات، وتصل للمستهلك ب 118 جنيها.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 95 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 106 جنيها.

أسعار الأعلاف بالأسواق 
 

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الأعلاف تشهد تراجعًا ملحوظًا الفترة الحالية والأسعار تختلف حسب كل شركة، والسبب في انخفاض الأسعار وفرة المعروض، بعد الأفراجات الجمركية عن الأعلاف التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة. 

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