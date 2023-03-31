عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

60 جنيها انخفاضا.. توافر الأعلاف يضبط أسعار الدواجن والبانيه| شاهد

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في الفترة الماضية وتحديدًا قبل شهر رمضان ارتفاعات كبيرة، ولكن بعد تدخل الحكومة، شهدت أسعار الدواجن منذ بداية شهر رمضان انخفاضات كثيرة في أسعار الدواجن حتى وصل سعرها لـ 65 جنيها بعد أن كانت بـ 85 جنيها وكيلو البانيه انخفض من 200 جنيه لـ 140 جنيها، أي بانخفاض 60 جنيها مرة واحدة في شهر.

txt

الفراخ رخصت| شعبة الدواجن تعلن خبرًا سارًا للمواطنين .. فيديو

txt

رسالة عاجلة من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن أسعار الفراخ.. فيديو

وتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، فبعد أن سجّلت الدواجن أكثر من 85 جنيهًا لـ الكيلو بالمزرعة اليوم انخفضت ووصلت لـ 65 جنيهًا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة في سعر الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.

 

60 جنيها انخفاضا

 

ولفت السيد خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن سعر الدجاجة الآن انخفض لـ65 جنيهًا، والبانيه الآن بـ140 لـ150 جنيهًا، مما يعني أن سعر الكيلو انخفض بنحو 22 جنيهًا عن أسعار الأزمة الشهر الماضي.

ونوّه رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن الحكومة تعمل، وهناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصرية، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية.

وكشف أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.

الدواجن اسعار الدواجن رمضان البانية سعر الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

انخفاض شديد.. ألمانيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

الدولار يفاجئ الجميع.. توقعات بانخفاض الأخضر بقوة

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. قصير ومكتوب

مظاهرات إسرائيل.. هيومن رايتس ووتش ترد على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

غرامة 3 ملايين جنيه تواجه مؤسس محطة بث تليفزيونى دون ترخيص بالشرقية

تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. 3 أدعية نبوية احرص عليها اليوم

المعلمة الأمينة أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه ورفضت المكافأة| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والورد.. بوسي تثير الجدل بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| علامة بالبانيه تشير لإصابة الدجاج بمرض..طرق استخدام علاج الحساسية والربو وقت الصيام

فتاة تثير الجدل بتسجيل فيديو مهرجان من أمام قبر والدتها

شكله غريب.. جاكيت ياسمين عز في إعلان رمضان يثير الجدل على الفيسبوك

فيديو

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثروته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ