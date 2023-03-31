60 جنيها انخفاضا.. توافر الأعلاف يضبط أسعار الدواجن والبانيه| شاهد

شهدت أسعار الدواجن في الفترة الماضية وتحديدًا قبل شهر رمضان ارتفاعات كبيرة، ولكن بعد تدخل الحكومة، شهدت أسعار الدواجن منذ بداية شهر رمضان انخفاضات كثيرة في أسعار الدواجن حتى وصل سعرها لـ 65 جنيها بعد أن كانت بـ 85 جنيها وكيلو البانيه انخفض من 200 جنيه لـ 140 جنيها، أي بانخفاض 60 جنيها مرة واحدة في شهر.

وتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، فبعد أن سجّلت الدواجن أكثر من 85 جنيهًا لـ الكيلو بالمزرعة اليوم انخفضت ووصلت لـ 65 جنيهًا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة في سعر الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.

60 جنيها انخفاضا

ولفت السيد خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن سعر الدجاجة الآن انخفض لـ65 جنيهًا، والبانيه الآن بـ140 لـ150 جنيهًا، مما يعني أن سعر الكيلو انخفض بنحو 22 جنيهًا عن أسعار الأزمة الشهر الماضي.

ونوّه رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن الحكومة تعمل، وهناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصرية، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية.

وكشف أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.