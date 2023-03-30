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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 حقائق وراء انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهل يستمر؟

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعا خلال الفترة الأخيرة وذلك عقب ارتفاعات لمستويات مرتفعة خلال الأسابيع السابقة لهذا الهبوط وذلك تزامنا مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف حسبما يري بعض خبراء صناعة الدواجن ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض يوما بعد يوم.
 

ويرصد موقع "صدى البلد" أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق
 

- تراجعت الأسعار إلى قلة الطلب على الدواجن والبيض خلال شهر رمضان مما أدى لزيادة المعروض من الدواجن والبيض.

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- الإفراجات الجمركية، حيث تم الإفراج عن جميع مدخلات الأعلاف بكميات كبيرة،  وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي.

- تخارج دورة إنتاج جديدة من البيض والدواجن من المزارع.

- ضخ مزيد من المعروض من الدواجن البرازيلية المجمدة مما أدي إلي زيادة المعروض.

-  ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس خلال الفترة الحالية مما يؤدى إلي قلة الأعداد فى هلاك الدواجن.

 

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها بعدما كان سعرها 77 جنيهًا منذ يومين.

وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيهًا منذ يومين.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.
 

أسعار البط

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها

أسعار البيض بالأسواق 

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 90 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 104 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 80 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

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