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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 جنيهات.. مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار الدواجن والبيض| تفاصيل

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت  أسعار الدواجن اليوم الجمعة تراجعا في المزرعة والأسواق، تزامنا مع انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض بقيمة 10 جنيهات خلال 4 أيام فقط، خاصة مع استمرار وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المستوردة بأسعار مخفضة.

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سعر الدواجن البيضاء

وسجل  سعر الدواجن البيضاء انخفاضا بقيمة 2 جنيه للكيلو في المزرعة، لتسجل مستوى 66 جنيهًا، على أن تصل إلى الأسواق المحلية بسعر يتراوح بين 71 وحتى 73 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر أوراك الدواجن، نحو 78 جنيهًا للكيلو، بينما هبط سعر الدواجن الساسو بنحو 4 جنيهات للكيلو في المزرعة، لتسجل مستوى 93 جنيهًا، على أن تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 98 وحتى 100 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر شاورما الدواجن، مستوى 140 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الدواجن البلدي

 

وسجل سعر الدواجن البلدي، مستوى 98 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 103 وحتى 105 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الكتكوت نحو 4 جنيهات، وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 وحتى 170 جنيهًا للكيلو.

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الدواجن


الأزمة لن تعود


وفي هذا السياق، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.


ونوّه رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تعمل، وهناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصرية، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية، مؤكدا أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.
 

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