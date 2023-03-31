الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 31-3-2023

واصلت أسعار الدواجن والبيض التراجع اليوم الجمعة 31 مارس 2023.. ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023 ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدمها من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها بعدما كان سعرها 77 جنيهًا منذ يومين.

وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيهًا منذ يومين.

أسعار الأوراك اليوم الجمعة

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

أسعار البيض بالأسواق

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 90 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 104 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 80 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

أسعار البط

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها

أسعار اللحوم البلدي والسوداني والمجمدة اليوم الجمعة

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 31 مارس 2023 على الرغم من زيادة الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان 2023، حيث ضخت الدولة كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق في بداية شهر رمضان 2023، لتلبية احتياجات المواطنين من توفير السلع بأسعار مناسبة.

وفي إطار ذلك، طرحت وزارة التموين والتجارة الخارجية لحوم تشادية بسعر 145 جنيها للكيلو الواحد ، بعد أن استقبلت مصر أول شحنة من اللحوم التشادية المبردة، الأسبوع الماضي، في مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت منها شحنة 55 طنا.

أسعار اللحوم اليوم اليوم الجمعة

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الجمعة، في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع الي جانب أسعار الذهب اليوم وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

اللحوم المستوردة اليوم الجمعة

وصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا، وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏اليوم 135 جنيهًا للمجمد.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 160 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 200 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.



وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 230 - 260 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 250 و300 جنيهًا وفقا للقطعية.



ومن المنتظر أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا من اللحوم التشادية، كل رحلة تحتوي على 55 طنًا بإجمالي 12 رحلة شهريًا.

وتستهدف استقبال 660 طن شهريًا ليتم طرحها في الأسواق بقيمة 145 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 200 جنيها للحوم البلدي في المنافذ الاستهلاكية و230 جنيها في محلات الجزارة.