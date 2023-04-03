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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. جامعة حلوان تواصل برنامجها التدريبي عن «اتخاذ القرار وحل المشكلات»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

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4 أبريل.. جامعة حلوان تواصل البرنامج التدريبي «اتخاذ القرارات وحل المشكلات»


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم  المركز يوم 4 أبريل 2023 برنامجا تدريبيا عن اتخاذ القرارات و حل المشكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس و الطلاب  


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


جدير بالذكر ان الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، استقبل وفدا من مشروع مبادرة “تميز المعلم” (TEI)، وذلك لإجراء زيارة استطلاعية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها وفد المبادرة لكليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية تمهيداً لاختيار 15 كلية منها سيتضمنها مشروع المبادرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والسعي الدائم لكلية التربية بجامعة حلوان للانخراط في جهود التدويل والشراكة الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي التربوي.

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