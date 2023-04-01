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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 أبريل.. جامعة حلوان تواصل البرنامج التدريبي «اتخاذ القرارات وحل المشكلات»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بها؛ لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات، بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها “حضوريا” داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة، وسط إجراءات احترازية.

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اليوم.. جامعة حلوان تتابع تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالبرامج التدريبية عبر هذا الرابط

وكشف المركز، عن أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، عبر هذا الرابط:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات، يقدم المركز، يوم 4 أبريل 2023، برنامجا تدريبيا عن اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويتم تنفيذ هذه البرامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وفق رسالة الجامعة، بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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