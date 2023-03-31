اليوم.. جامعة حلوان تتابع تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالبرامج التدريبية عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلي لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.



وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المخصصة لشهر ابريل ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه قد اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات من أجل تدعيم الترابط وتعزيز الانتماء للجامعة، لافتا إلى أن الجامعة هى بيت الطلاب الثاني الذي يجتمعون فيه.

وقال رئيس جامعة حلوان خلال مشاركته في حفل الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وقدم الدكتور السيد قنديل التهنئة لكافة الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب.