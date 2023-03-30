2 أبريل .. جامعة حلوان تفتح باب الاشتراك في دورة كرة القدم

أعلن مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان عن إقامة الدورة لخماسيات كرة القدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وyشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشآت الرياضية.

وكشفت إدارة الجامعة أنه يتم الاشتراك خلال الفترة من 2/4/2023 وحتى 15/4/2023.

و اعلنت الجامعة انه للاطلاع على الشروط ورسوم الاشتراك والجوائز يمكن التواصل مع الكابتن حاتم طه 01287737365-01100021019، وكابتن أحمد سمير 01112422470.

جدير بالذكر انه قد قام د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لكلية التربية وقد كان في استقبال سيادته حسام حمدي عميد الكلية.

شملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد معامل الكلية، وشدد على تطويرها، وحث على ضرورة عمل صيانه لها، لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبناء جامعة حلوان.

وخلال الجولة وجه "قنديل" بتعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، لما له من دور مهم في تقديم الخدمات الإلكترونية، من أجل رفعة شأن الجامعة، بالإضافة إلى تطوير استوديو كلية التربية، بما يسهم في تدريب الطلاب في مجالات التصوير والإعلام والتلفزيون، خاصةً في ظل وجود استوديو بالكلية ويحتاج إلى تطوير لإستغلاله الاستغلال الأمثل .