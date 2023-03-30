عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة حلوان يعتمد برامج الدراسات القانونية وعلوم البترول والإعلام الرقمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعتمد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية، من بينها:  الدراسات القانونية، وعلوم البترول، والإعلام الرقمي،  إلى جانب تفعيل عدد من البرامج  بكلية التربية وهي: معلم اللغات، التربية للطفولة المبكرة، برنامج الفنون الصناعية، برنامج اختصاصي نفسي وصعوبات التعلم.

txt

2 أبريل .. جامعة حلوان تفتح باب الاشتراك في دورة كرة القدم

txt

السحور فول والفطار كفتة وفراخ| المدن الجامعية بحلوان تكشف وجبات شهر رمضان للطلاب

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في تصريح له اليوم أن جامعة حلوان تتميز بتفردها في العديد من التخصصات، وتقدم تجارب علمية فريدة تجمع بين التعليم والتدريب والتطبيق ومواكبة احتياجات سوق العمل.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أهمية النشاط الطلابي وتنوعه، بما يثقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتماء والولاء لوطنهم الغالي مصر وتعريفهم بدور أبطاله الأبرار في مختلف الميادين والمجالات.

ووافق مجلس جامعة حلوان على إنشاء وحدة للإرشاد النفسي بكلية الحقوق للنظر في مشكلات الطلاب ومعالجتها، بهدف زيادة قدراتهم على مواجهة التحديات، في إطار اهتمام الجامعة بالصحة النفسية للطلاب إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المختلفة التى تنمي قدرات الطلاب في مختلف المجالات.

كذلك وافق المجلس على تدريب طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بمجمع الجلاء الطبي العسكري، بهدف تنمية قدرات الطلاب ومواكبتهم لسوق العمل، فضلا عن اكسابهم الخبرات والقدرات المختلفة وفقا لتخصصات الطلاب المختلفة.

فيما اعتمد مجلس جامعة حلوان، جائزة سنوية باسم أحد أبطال القوات المسلحة العميد أركان حرب حامد مفرح بطل سلاح المشاة، حيث تمنح الجائزة في ذكرى وفاته للطالب والطالبة المثاليين.

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل الدراسات القانونية علوم البترول كلية التربية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان : مشروعات التخرج تنمي روح العمل الجماعي بين الطلاب

علاقات عامة حلوان تكشف تفاصيل مشروع تخرج لتسويق الهيدروجين الأخضر

نائب رئيس جامعة حلوان: مشروعات التخرج تدريب على ما يدرسه الطلاب

رئيس جامعة حلوان: نحرص على ربط مشروعات التخرج باحتياجات العصر

ترشيحاتنا

تفاصيل هامة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. فيديو

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ