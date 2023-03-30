مجلس جامعة حلوان يعتمد برامج الدراسات القانونية وعلوم البترول والإعلام الرقمي

اعتمد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية، من بينها: الدراسات القانونية، وعلوم البترول، والإعلام الرقمي، إلى جانب تفعيل عدد من البرامج بكلية التربية وهي: معلم اللغات، التربية للطفولة المبكرة، برنامج الفنون الصناعية، برنامج اختصاصي نفسي وصعوبات التعلم.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في تصريح له اليوم أن جامعة حلوان تتميز بتفردها في العديد من التخصصات، وتقدم تجارب علمية فريدة تجمع بين التعليم والتدريب والتطبيق ومواكبة احتياجات سوق العمل.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أهمية النشاط الطلابي وتنوعه، بما يثقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتماء والولاء لوطنهم الغالي مصر وتعريفهم بدور أبطاله الأبرار في مختلف الميادين والمجالات.

ووافق مجلس جامعة حلوان على إنشاء وحدة للإرشاد النفسي بكلية الحقوق للنظر في مشكلات الطلاب ومعالجتها، بهدف زيادة قدراتهم على مواجهة التحديات، في إطار اهتمام الجامعة بالصحة النفسية للطلاب إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المختلفة التى تنمي قدرات الطلاب في مختلف المجالات.

كذلك وافق المجلس على تدريب طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بمجمع الجلاء الطبي العسكري، بهدف تنمية قدرات الطلاب ومواكبتهم لسوق العمل، فضلا عن اكسابهم الخبرات والقدرات المختلفة وفقا لتخصصات الطلاب المختلفة.

فيما اعتمد مجلس جامعة حلوان، جائزة سنوية باسم أحد أبطال القوات المسلحة العميد أركان حرب حامد مفرح بطل سلاح المشاة، حيث تمنح الجائزة في ذكرى وفاته للطالب والطالبة المثاليين.