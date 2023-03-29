علاقات عامة حلوان تكشف تفاصيل مشروع تخرج لتسويق الهيدروجين الأخضر

تعد مشروعات تخرج طلاب الجامعات عصارة ابتكارات الطلاب و علمهم خلال فترة الدراسة و تمثل ابتكارات يمكن لها ان تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور.

ومن مشروعات التخرج الهامة بجامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣، مشروع تخرج طلاب كلية الأداب قسم الاعلام شعبة العلاقات العامة بـ جامعة حلوان، يلقي الضوء علي أهمية الهيدروجين الأخضر .

وكشفت سمر أحمد، الطالبة بـ كلية الآداب قسم الاعلام جامعة حلوان، إن مشروع التخرج هذا يعتبر حملة إعلامية عن الهيدروجين الأخضر، موضحة أنه يمكن استخدامه كوقود للسيارات والسفن والآلات في المصانع وبديل للغاز الطبيعي في المنازل أيضًا.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف الي توعية الجماهير بأهمية هذا الوقود ونشر ثقافة التبديل، لافتة إلى أن هذه الفكرة نالت إعجاب الكثير خصوصًا من زملائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما ذكرت الطالبة أماني حمدي، بأن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التغيير من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والترويج لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاستثمار على أراضي الدولة المصرية، وذلك بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ميلاديًا.

وتابعت أماني، أنه يبلغ عدد الطلاب المشاركين في مشروع التخرج 24 شخصًا يقومون جميعنا بمساعدة بعضنا البعض حتى يقدموا أفضل شئ ممكن .

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في مشروع التخرج الذي يحمل اسم بديل هما: آية حسام الدين ابو الفتوح، محمد عبد المحسن شحاتة، ماريز موريس، الشيماء عصام روحي، نورهان محمد سيد، أماني حمدي فاضل، سمر أحمد علي، عمرو مجدي عمرو، محمد علي محمود، محمد جمال محمد، عمرو جمال محمد، رضوي مصطفى متولي، ميار احمد عبد السيد، منار نصر الدين عبده، سندس محمود، إسراء خالد علي، ندى ربيع كامل، منيرة محمد إمام، رقية حمدي، ندي حسام الدين عثمان، يارا السيد، خلود حربي، رنا عبد المنعم، سارة إبراهيم.