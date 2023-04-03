بشائر الخير.. عجلة التشغيل تدور في مطار سفنكس الدولي باستقبال 8 آلاف راكب

بدأ مطار سفنكس الدولي، وهو أجدد المطارات المصرية التي أنشأتها الدولة، يشهد زيادة في تدفق الحركة الجوية للمسافرين على المطار، بعدما بدأت بعض شركات الطيران المصرية الخاصة والأجنبية السياحية تسيير رحلات جوية من خلاله.

ويشهد مطار سفنكس الدولي، الواقع بمنطقة غرب القاهرة على طريق، ويخدم مناطق الجيزة والفيوم والمنيا والمنوفية، منذ بداية العام الجاري 2023، حركة تشغيل ملحوظة خاصة بعد أعمال التوسعة والتطوير التي جرت خلال العام الماضي لزيادة مساحة مبنى الركاب لصالتي السفر والوصول، لاستيعاب التشغيل.

وبحسب الاحصائية الأخيرة، حول حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية، والتي أصدرتها الشركة المصرية للمطارات، حول معدلات التشغيل عن شهر مارس 2023، أظهرت أن مطار سفنكس الدولي، سجل إجمالي 105 حركة طائرات بعدد إجمالي للركاب يتجاوز 8 آلاف راكب، وهو تحسن ملموس بالمقارنة مع بداية افتتاحه، حيث كان يقتصر على بعض الرحلات الخاصة لرجال أعمال ورحلات أخرى غير ملحوظة.

بإدراج مطار سفنكس إلى قائمة المصرية للمطارات، ضمن تعداد إحصائية التشغيل المسجلة للمطارات لمصرية، يعد مؤشرًا قويا حول مستقبل المطار، والمتوقع أن يشهد تدفق كبير في حركة الركاب والمسافرين والرحلات السياحية أيضا، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الواقع بجواره بمنطقة الجيزة.

ويعد مطار سفنكس من المطارات الواعدة، ضمن 5 مطارات جديدة أنشأتها الدولة المصرية بالتزامن مع إنشاء مدن جديدة أبرزها مطار العاصمة الإدارية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف الدولة من خلال المطارات الجديدة استقطاب المزيد من المسافرين والسياحة الوافدة إلى مصر.

وأعلنت الشركة المصرية للمطارات، حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية، خلال شهر مارس 2023، وأعداد المسافرين أيضا الذي استقبلتهم المطارات المصرية الداخلية دون مطار القاهرة الدولي، ليسجل مطار الغردقة أعلى المطارات استقبالا للرحلات الجوية بإجمالي عدد ركاب تجاوز النصف مليون راكب.

وبحسب ما أعلنته الشركة المصرية للمطارات، فإن مطار الغردقة الدولي الأعلى تشغيلا خلال شهر مارس، واستقبالا للرحلات الجوية، قد استقبل نحو 579.189 ألف راكب على مدار الشهر، ليأتي في المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولي، حيث استقبل 354.907 ألف راكب.

ووصل إجمالي حركة الطائرات في المطارين، إلى 3.503 ألف طائرة بمطار الغردقة و 2.220 ألف طائرة في مطار شرم الشيخ الدولي.

وجاء مطار برج العرب الدولي، في المرتبة الثالثة لأعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية خلال شهر مارس، حيث استقبل 124.457 ألف راكب، بإجمالي حركة طائرات تصل إلى 1.013 ألف طائرة.

ودخل مطار سفنكس الدولي، وهو أحدث المطارات المصرية ضمن الحركة التشغيل التي سجلتها المطارات المصرية خلال شهر مارس، حيث استقبل 8.402 ألف راكب، بإجمالي 105 حركة طائرات، ليكون هو أعلى في نسبة التشغيل من مطار أسوان الدولي، الذي استقبل خلال الشهر 2.493 راكب بإجمالي 32 حركة طائرة.

وسجل مطار سوهاج الدولي، 55.041 ألف راكب بإجمالي 389 حركة طائرة، فيما سجل مطار أسيوط إجمالي 30.150 حركة ركاب بإجمالي حركة طائرات 217 طائرة، ومطار الأقصر الدولي سجل 45.126 ألف راكب بإجمالي حركة طائرات 449 طائرة.