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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أول رد من مصطفى كامل على ظهور نهال عنبر .. ياسمين عبد العزيز ترفع قضية خلع على جابر الكوماندا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية العالمية والمحلية الهامة، منها عن ياسمين عبد العزيز و مصطفى كامل، وفيما يلى أبرزها:

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..ياسمين عبد العزيز تهرب قبل إجهاض الجنين

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الأحداث المثيرة والهامة .

وذهبت ياسمين عبد العزيز " مهره" إلي الطبيب لكي تسقط الجنين ولكن في اللحظة الأخيرة تتراجع عن ذلك وتهرب.


أول رد من مصطفى كامل على ظهور نهال عنبر مع رامز جلال


أصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بشأن الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة الفنان مصطفى كامل في برنامج رامز نيفر إند، وذلك بعد عرض حلقة اليوم للفنانة نهال عنبر وهي عضو في نقابة المهن التمثيلية


ريهام عبد الغفور : اختلاف دوري فى رشيد سرّ حماسي .. والبطولة المطلقة لا تعنيني | حوار


أصبح اسمها ماركة مسجلة بالنسبة للجمهور لضمان جودة الأعمال، إنها النجمة ريهام عبد الغفور ، والتى تخوض الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل رشيد ، والذي تصدر اسمه اهتمامات وإعجاب المشاهدين، صدى البلد التقى بها فى حوار كشفت فيه عن تفاصيل دورها.


مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. قلم سيد لـ عايدة يشعل الأحداث

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل جعفر العمدة ؛ قيام عايدة بدفن والدها بعد وفاته في السجن .

وقام سيف بمساعدة جعفر العمدة ؛ من اجل البحث عن ابنه ومعرفة مكان صاحب الفيديو .


فنانة شهيرة ونجلها.. تعرف علي ضحايا رامز جلال اليوم

تحل الفنانة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني  ، ضيوف على برنامج رامز نيفر إند، اليوم ، الاثنين ، ليكونان  الضحية الثانية عشر مع رامز جلال.

ياسمين عبد العزيز مصطفى كامل مسلسل ضرب نار

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