أخبار الفن: أول رد من مصطفى كامل على ظهور نهال عنبر .. ياسمين عبد العزيز ترفع قضية خلع على جابر الكوماندا

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية العالمية والمحلية الهامة، منها عن ياسمين عبد العزيز و مصطفى كامل، وفيما يلى أبرزها:

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الأحداث المثيرة والهامة .

وذهبت ياسمين عبد العزيز " مهره" إلي الطبيب لكي تسقط الجنين ولكن في اللحظة الأخيرة تتراجع عن ذلك وتهرب.



أصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بشأن الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة الفنان مصطفى كامل في برنامج رامز نيفر إند، وذلك بعد عرض حلقة اليوم للفنانة نهال عنبر وهي عضو في نقابة المهن التمثيلية



أصبح اسمها ماركة مسجلة بالنسبة للجمهور لضمان جودة الأعمال، إنها النجمة ريهام عبد الغفور ، والتى تخوض الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل رشيد ، والذي تصدر اسمه اهتمامات وإعجاب المشاهدين، صدى البلد التقى بها فى حوار كشفت فيه عن تفاصيل دورها.

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل جعفر العمدة ؛ قيام عايدة بدفن والدها بعد وفاته في السجن .

وقام سيف بمساعدة جعفر العمدة ؛ من اجل البحث عن ابنه ومعرفة مكان صاحب الفيديو .

تحل الفنانة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني ، ضيوف على برنامج رامز نيفر إند، اليوم ، الاثنين ، ليكونان الضحية الثانية عشر مع رامز جلال.