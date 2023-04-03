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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..ياسمين عبد العزيز تهرب قبل إجهاض الجنين

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وذهبت ياسمين عبد العزيز " مهره" الي الطبيب لكي تسقط الجنين ولكن في اللحظة الأخيرة تتراجع عن ذلك وتهرب.


فيما ظهر ماجد المصري وهو يحمل حقيبتين بهم اموال كثيرة ؛ ويبدو انه يتاجر في شئ غير مشروع .

ضرب نار .  موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز

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