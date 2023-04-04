عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية تكشف عن تحرير ما يقرب من 4 آلاف محضر تبوير

زراعة المنوفية :
زراعة المنوفية : تحرير ما يقرب من 4 آلاف محضر تبوير


كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير (4842) محضر تبوير للأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن.

يأتى هذا فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين   .


وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه خلال اسبوع تم تطهير مساقى خصوصية بمسافة طولية بلغ إجمالها (4) ك و(150) متر تطهير " تعاونى بنواحي " بتبس ، سرسنا ، شبرازنجي ، طبلوها ، طهواي " ، والتى تخدم مساحة (330) فدان بالزمام ، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية فضلا عن عقد ندوات عن الارشاد المائي ونظم الري الحديث في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث ، وكذا متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة) من خلال الادارة العامة للارشاد الزراعي وجهود الادارات الزراعية المكثفة في زراعة الأشجار المثمرة والخشبية والزينة لمواجهة التغيرات المناخية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين .

صحة المنوفية: كشف مجاني على 1086مواطنا بالقافلة العلاجية بقرية كفر بني غريان

صحة المنوفية: دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة أطباء النساء والتوليد والباطنة


من جانبه أكد محافظ المنوفية  على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ، مشددا بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة .

وزارة الزراعة الرقعة الزراعية محافظ المنوفية المنوفية التغيرات المناخية القطاع الزراعى نظم الرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

هدية العيد| تطبيق الزيادة الجديدة للموظفين خلال أيام.. والعلاوة 8% بالقانون

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

للشباب.. أحدث موبايل Realme بسعر مناسب جدا

وزير النقل: التعاون مع القطاع الخاص يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد

المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| شاهد

القصة الكاملة لمحاكمة ترامب.. هل يستغلها للفوز بانتخابات 2024 أم تمثل ضربة قاضية؟

وزيرة الهجرة تستعرض مع الجالية المصرية في أوروبا تيسير جلب سيارات بتسهيلات كبيرة

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا: شيش طاووق وبطاطس محمرة بالتوابل وسمبوسة بالزعتر والجبنة والحلو مهلبية دوم

العاصفة تقترب.. نصائح لمرضى الحساسية خلال فترة تقلبات الطقس

بعد إصابة أمريكي.. نهاية مأساوية لـ4 أشخاص في مدينة سياحية بالمكسيك

اتركها فورا .. 5 عادات سيئة تفسد العيون

فيديو

ببوس جوزي في كل مكان.. عبير صبري: ندمانة على المشاهد الساخنة| فيديوجراف

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ