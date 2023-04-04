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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تبحث استعدادات المشاركة بمسابقة "جامعة صديقة للبيئة"

مجلس جامعة المنوفية
مجلس جامعة المنوفية

عقد الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة للعام الجامعي 2023/2022، حيث استهل شرف الجلسة بتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله أن يعيده الله علي مصر والأمة الإسلامية دوماً باليمن والبركات وهنأ أيضا الدكتور شريف العتربي لتوليه وكالة كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنياً له التوفيق والسداد.

 وقدم خالص التعازي في وفاة الدكتور ابراهيم صديق والدكتور علي الفيومي نائبا رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع الأسبق داعياً الله لهما المغفرة والرحمة وللأسرة وأسرة الجامعة خالص التعازي و الصبر والسلوان.

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ناقش المجلس ما تم من استعدادات لمسابقة جامعة صديقة للبيئة وما قامت به إدارة الصيانة بإزالة المخلفات بإدارة الجامعة مع دراسة تنظيم مؤتمر حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هذا بالإضافة إلى تنظيم حفل للخريجين لكل كلية وملتقى للتوظيف بهدف رعاية خريجي جامعة المنوفية وإتاحة فرص عمل لجميع التخصصات.

استعرض المجلس ما يستجد من أعمال وما تم تنفيذه خلال شهر مارس حيث قام القطاع بتنظيم قافلة متكاملة الي شمال سيناء بقري الشيخ زويد والعريش وبئر عبد، ومشاركة الجامعة في حفل تكريم المعلم المتميز وحفل ختام البرنامج التدريبي كن ريادي الذي يهدف إلي التطوير المستمر لمهارات طلاب الجامعة لسوق العمل ونشر ثقافة عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيارة الي وحدات الصاعقة بانشاص.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على الإهتمام بعمل خطة متكاملة للندوات والاهتمام بالمبادرة الرئاسية "نحو صحة أفضل" ورقمنة الدورات التدريبية في جميع الكليات وجعلها مركزية والكترونية وشدد علي ضرورة تفعيل مجلة البحوث البيئية والطاقة المتجددة للتعريف بالمجلة لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم بها.

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