رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال صيانة حمام السباحة الأوليمبي

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعمال صيانة حمام السباحة والغطس بالمجمع الأوليمبي للرياضات المائية، وتابع التجهيزات اللازمة لاستئناف التشغيل مع بداية شهور الصيف.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة اتخاذ اللازم وإصلاح أى مشاكل خاصة بأعمال الصيانة أو ميديا الفلاتر ومعالجة المياه، وكلف بسرعة حل جميع المشاكل لتعظيم الاستفادة من منشآت المجمع الأوليمبى للألعاب المائية لفتح خدماته التعليمية والترفيهية للطلاب والمجتمع الخارجى.

وأكد القاصد أنه يولى اهتماما بالغا بأعمال الإنشاءات والصيانة الجارى العمل بها فى مختلف وحدات وكليات الجامعة، وخاصة التى تخدم الطالب سواء فى الناحية التعليمية أو ممارسة الرياضة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.

رافق رئيس الجامعة فى جولته التفقدية الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب، والكابتن ياسر سليم مدير حمام السباحة.