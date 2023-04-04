عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال صيانة حمام السباحة الأوليمبي

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعمال صيانة حمام السباحة والغطس بالمجمع الأوليمبي للرياضات المائية، وتابع التجهيزات اللازمة لاستئناف التشغيل مع بداية شهور الصيف.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة اتخاذ اللازم وإصلاح أى مشاكل خاصة بأعمال الصيانة أو ميديا الفلاتر ومعالجة المياه، وكلف بسرعة حل جميع المشاكل لتعظيم الاستفادة من منشآت المجمع الأوليمبى للألعاب المائية لفتح خدماته التعليمية والترفيهية للطلاب والمجتمع الخارجى.

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام للتعاون الزراعي

محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات.. شهادات تقدير ومكافآت تقديراً لقصص كفاحهن

وأكد القاصد أنه يولى اهتماما بالغا بأعمال الإنشاءات والصيانة الجارى العمل بها فى مختلف وحدات وكليات الجامعة، وخاصة التى تخدم الطالب سواء فى الناحية التعليمية أو ممارسة الرياضة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.

رافق رئيس الجامعة فى جولته التفقدية الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب، والكابتن ياسر سليم مدير حمام السباحة.

جامعة المنوفية أحمد القاصد المنوفية معالجة المياه رئيس جامعة المنوفية ممارسة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

الكارثة تقترب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال48 ساعة.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

ترشيحاتنا

مقتل شخص وإصابة اثنين وهجوم على جامعات عبرية..ما يحدث بـ إسرائيل؟

التقرير الطبي يجمد مفاوضات تجديد عقد نجم دفاع الأهلي مع الفريق.. تفاصيل

إجراءات الإعلان عن الوظائف بـ القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

هل يجوز تقسيط زكاة المال لمروري بضائقة مالية.. محدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

حكاية زلزال الخميس القادم| العالم الهولندي يعود بنبوءة جديدة.. وأساتذة فلك: ننتظر ظاهرة فريدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

توقف عنها فورا.. أدوية ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

مش شعرهم الطبيعي .. نجمات لجأن الباروكة في مسلسلات رمضان

صداع متكرر وفقدان تركيز.. كيف اكتشفت بريطانية إصابتها بالورم الكهفي

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ