مصرع طالبة سقط عليها قالب طوب في مشاجرة بين شقيقين بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بقليوب فى القليوبية، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، بسبب تعرضها لضربة بواسطة "قالب طوب"، أثناء مرورها فى مشاجرة بين شقيقين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقين بدائرة القسم، وإصابة فتاة كانت تمر بجوارهم بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بقالب طوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم وحال مرور الطالبة "شهد أ" 12 سنة، بجوارهم، قام أحدهما برمي الأخر بواسطة "قالب طوب" وتفاداه الآخر، إلا أنه أصاب الفتاة وأصيبت بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.



وجرى نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحي لها، إلا أنها توفت بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.