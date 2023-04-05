عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ساعد أسرته للوصول إليه.. عماد متغيب عن منزله في ظروف غامضة

صدى البلد

تغيب الطفل عماد سيد عبد الرازق عبد اللاه ، عن منزله بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية  ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.


وقال والد الطفل  عماد سيد عبد الرازق عبد اللاه ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي تغيب عن المنزلة بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية ، فى ظروف غامضة، كان في الشغل في مدينه السادات و اختفي منذ يوم 2 ابريل 2023 ،  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".


وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده ، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وبدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجع سالم غانم من أجل أمك وإخوتك وأبوكِ المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا ابني كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنت بعيد عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكون بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتنى".


واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه ، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه ”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:

01004543366
01021802226

 

اقرأ أيضا
معاق ذهنيا متغيب عن منزله بمركز الحسينية بالشرقية.. وأسرته تناشد بالبحث عنه  

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنوفية ظروف غامضة مركز قويسنا أصحاب القلوب الرحيمة اهل الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فوق الجميع والخطيب فاوضني

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الاهلي ضد الرجاء..قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كاملة..تفاصيل

غاز سام ورصاص.. الاحتلال الإسرائيلي يشعل الأوضاع في غزة

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

أحدث Smartwatch في رمضان فيها كل اللي هتحتاجه بأقل من 750 جنيه

تحرك عاجل من مندوب فلطسين للأمم المتحدة بشأن إعتداءات قوات الإحتلال

الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا

بعد عملية الشفط..إطلالات هنادي بعد ظهورها مع رامز جلال

لتجنب الانتفاخ والتخمة.. 5 أطعمة تساعد على حماية الجهاز الهضمي في رمضان

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ