محافظ القليوبية يتابع تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية لمُتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرافق الحكومية بنسبة 75% بحضور اللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.



وأكدَّ "محافظ القليوبية" حرص المحافظة على تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، مشيراً الى أنه تم إصدار كتابين دورين لكافة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة ورؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس الشركات الحكومية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التطبيق مسؤولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة.



فيما أوضح "الهجان" أن خطة المحافظة شملت حصر المباني الحكومية وإحلال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية على المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب، للتأكُد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد إستهلاك الكهرباء بها ومتابعة غلق المحال في المواعيد المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة لإتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقد تم المرور على عدد من المناطق بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية والتأكُد من الإلتزام بتطبيق قرار ترشيد الإستهلاك.



الجدير بالذكر أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة شملت ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمُنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، بإستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين على أن ويراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المُضيئة وفصلها في تمام الساعة 10 مساءً.

كما شملت حزمة الإجراءات أيضاً ترشيد إستهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الإنتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والإلتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية -الإستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة" بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفاعليات التي تقوم بها مساءً، إضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً، مع إستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، وإستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

وعلى هامش الجولة تفقدَّ "محافظ القليوبية" معرض أهلاً رمضان بمدينة قليوب أمام نادي قليوب الاجتماعي للتأكُد من توافر السلع الأساسية موجهاً بضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية إحتياجات المواطنين، كما وجه بالإهتمام بالأشجار المُنزرعة بميدان العاشر والري بصفة دورية وقص النجيلة للحفاظ على المظهر الجمالي، موجهاً أيضاً بعمل دراسة عاجلة لإستغلال حديقة الأمل أمام ميدان العاشر بقليوب والتي تبلُغ مساحتها ٢٢قيراط الإستغلال الأمثل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من البطالة.