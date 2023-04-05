رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق الممثل لمصر بالمسابقة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات على مستوى جمهورية مصر العربية والثاني على مستوى القارة الإفريقية.

وضم الفريق الطلابى : أمير محمد شتية – الطالب بكلية الهندسة، كريستينا ماهر حليم – الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات.

وحضر التكريم الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور مجدى زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عبير توكل مدير فرع اكاديمية هواوي بكلية الهندسة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية تعاون الفرق الطلابية للمشاركة فى المسابقات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن صعود فريق من جامعة المنصورة ليمثل مصر يدل على تميز الجامعة تعليميا وتدريبا ويعكس الترابط بين الطالب والأستاذ والمساندة والدعم لتحقيق مراكز متميز ترفع اسم مصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية.

كما أكد على دعم الجامعة للفرق الطلابية ولكافة المواهب الطلابية للمشاركة فى المسابقات المحلية والاقليمية والدولية ودعم الفريق المشارك فى المسابقة الدولية لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستكمال المرحل النهائية ورفع اسم مصر دوليا.

يأتى التكريم فى اطار التحفيز للفريق لتحقيق مركز متميز فى الملاحلة النهائية حيث يمثل الفريق مقعدًا لمصر في المرحلة العالمية من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023 Huawei ICT Competition

من ضمن 3 مقاعد متاحة للقارة الافريقية، ليكون بذلك الفريق المصري الوحيد المتأهل في مسار السحابة (Cloud Track) في المسابقة التي تقيمها شركة هواوي سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الافريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، كابو فيردي).

يذكر أن مسابقة هواوي العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي على إنشاء أكاديمية هواوي بمقر كلية الهندسة في الجامعة.

الجدير بالذكر ان هذا الفريق اشترك من خلال فرع اكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

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