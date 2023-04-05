أهالي المنوفية يشيعون جثمان رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديدة وسط حالة من الحزن

شيّع العشرات من أهالي قرية البناتون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان المستشار مصطفى أبو قورة رئيس محكمة الاستئناف دائرة جنايات القاهرة الجديدة.

حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد النصر وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء قريته.

وأكد الأهالي، أن المستشار مصطفى أبوقورة كان معروفاً عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين أبناء القرية حيث كان يساعد الجميع من أبناء قريته.

ونعاه أحد أصدقائه الذي أكد أن المستشار مصطفى أبو قورة كان هادئاً طيباً نقياً بشوش الوجه، ورحل صائما في شهر رمضان.



