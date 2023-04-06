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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

12 يوما كاملة|موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا وإجازات شهر أبريل المتبقية

إجازات
إجازات

يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 ، وهل شهر رمضان هذا العام 29 يوما أم 30 يوما، ليحسم هذه المسألة فلكيا المعهد القومي للبحوث الفلكية.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا، مشيرا إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك).

إجازة

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023

وكشف المعهد عن أن عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.

هلال شهر شوال

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

هلال شهر شوال

هلال شهر شوال

وبحسب بيان صادر عن المعهد ، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة).

إجازات شهر أبريل 2023 

ويشتمل شهر إبريل المقبل على 13 يوم إجازة للطلاب والموظفين تبقى منها ما يلي : 

1- يوم الجمعة 7 أبريل.. إجازة أسبوعية

2- يوم السبت 8 أبريل.. إجازة أسبوعية.

3- يوم الجمعة 14 أبريل.. إجازة أسبوعية.

4- يوم السبت 15 أبريل.. إجازة أسبوعية.

5- يوم الأحد 16 أبريل.. إجازة للأقباط بمناسبة عيد القيامة .

إجازات

 

6- يوم الاثنين 17 أبريل.. إجازة شم النسيم.

7- يوم الخميس 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

8- يوم الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر.

9- يوم السبت 22 أبريل.. ثاني أيام عيد الفطر.

10- يوم الأحد 23 أبريل ..إجازة عيد تحرير سيناء.

11- الجمعة 28 أبريل.. الإجازة الأسبوعية.

12- السبت 29 أبريل ..الإجازة الأسبوعية.

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