عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

14 يوما إجازة مرة واحدة.. مفاجأة للموظفين والطلاب في شهر أبريل المقبل

إجازات
إجازات

يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 ، وإجازات شهر إبريل 2023 ، إذ يحصل الموظفين والطلاب على عدة أيام إجازة الشهر المقبل تصل إلى 14 يوما خلال هذا الشهر فقط.

إجازة عيد الفطر 2023

ويبحث الكثير من الموظفين والطلاب عن إجازة عيد الفطر 2023 ، والتي ستكون خلال شهر أبريل المقبل والتي ستكون لمدة 3 أيام للطلاب والموظفين في المصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص.

اقرا أيضا:

36 يوم إجازة.. مفاجأة للطلاب خلال الترم الثاني 2023

تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2023 .. و11 يوم إجازة

إجازات

شم النسيم

ويشمل شهر إبريل المقبل على 14 يوم إجازة مرة واحدة للطلاب والموظفين ، ومنها إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك والتي تشمل 3 أيام ، فضلا عن عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2023 

ويشتمل شهر إبريل المقبل على 14 يوم إجازة للطلاب والموظفين والتي تضم ما يلي : 

1- يوم السبت الموافق 1 أبريل ..إجازة أسبوعية.

2- يوم الجمعة 7 أبريل.. إجازة أسبوعية

3- يوم السبت 8 أبريل.. إجازة أسبوعية.

4- يوم الجمعة 14 أبريل.. إجازة أسبوعية.

5- يوم السبت 15 أبريل.. إجازة أسبوعية.

6- يوم الأحد 16 أبريل.. إجازة عيد القيامة الأقباط فقط

7- يوم الاثنين 18 أبريل.. إجازة شم النسيم.

إجازات

8- يوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

9- يوم الخميس 21 أبريل أول أيام عيد الفطر.

10- يوم الجمعة 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر.

11- يوم السبت 23 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر.

12- يوم الإثنين 25 أبريل ..إجازة عيد تحرير سيناء.

13- الجمعة 28 أبريل.. الإجازة الأسبوعية.

14- السبت 29 أبريل ..الإجازة الأسبوعية.
 

موعد شهر رمضان 2023 

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم  الثلاثاء 21 مارس الجاري ، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وبحسب الحسابات الفلكية ، سيكون أول أيام رمضان 1444 هجريا، فلكيا يوم الخميس الموافق  2023 / 3 / 23 م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 ه الموافق 2023 / 3 / 21 م وهو (يوم الرؤية).

اجازة موعد إجازة عيد الفطر 2023 إجازات شهر أبريل 2023 اجازة عيد الفطر شم النسيم عيد تحرير سيناء شهر رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

موضوعات متعلقة

36 يوم إجازة.. مفاجأة للطلاب خلال الترم الثاني 2023

المقترحات والشكاوى بمجلس النواب توافق على منح المدارس الحكومية يوم السبت إجازة

إجازات لطلاب المدارس|12 جمعة و13 سبت و4 عطلات رسمية في الترم الثاني

تحرك برلماني بشأن رفض وزارة الصحة منح إجازات لأعضاء المنظومة الطبية

بدء إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس والجامعات المصرية .. اليوم

الشغل مع عمرو دياب صعب جدا.. تامر حسين: "مبيخدش ولا يوم إجازة"

عيد الشرطة و25 يناير.. هل يوم الخميس إجازة أم لا ؟

ترشيحاتنا

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

حسام موافي: الاستعداد لرمضان بتهيئة النفس وليس تخزين السلع.. فيديو

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

دعاء يوم 19 من شعبان.. بـ8 كلمات يقضي الله عنك جبلا من الديون

كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء.. وما أفضل وقتٍ لها

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ