14 يوما إجازة مرة واحدة.. مفاجأة للموظفين والطلاب في شهر أبريل المقبل

يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 ، وإجازات شهر إبريل 2023 ، إذ يحصل الموظفين والطلاب على عدة أيام إجازة الشهر المقبل تصل إلى 14 يوما خلال هذا الشهر فقط.

إجازة عيد الفطر 2023

ويبحث الكثير من الموظفين والطلاب عن إجازة عيد الفطر 2023 ، والتي ستكون خلال شهر أبريل المقبل والتي ستكون لمدة 3 أيام للطلاب والموظفين في المصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص.

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شم النسيم

ويشمل شهر إبريل المقبل على 14 يوم إجازة مرة واحدة للطلاب والموظفين ، ومنها إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك والتي تشمل 3 أيام ، فضلا عن عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2023

ويشتمل شهر إبريل المقبل على 14 يوم إجازة للطلاب والموظفين والتي تضم ما يلي :

1- يوم السبت الموافق 1 أبريل ..إجازة أسبوعية.

2- يوم الجمعة 7 أبريل.. إجازة أسبوعية

3- يوم السبت 8 أبريل.. إجازة أسبوعية.

4- يوم الجمعة 14 أبريل.. إجازة أسبوعية.

5- يوم السبت 15 أبريل.. إجازة أسبوعية.

6- يوم الأحد 16 أبريل.. إجازة عيد القيامة الأقباط فقط

7- يوم الاثنين 18 أبريل.. إجازة شم النسيم.

إجازات

8- يوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

9- يوم الخميس 21 أبريل أول أيام عيد الفطر.

10- يوم الجمعة 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر.

11- يوم السبت 23 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر.

12- يوم الإثنين 25 أبريل ..إجازة عيد تحرير سيناء.

13- الجمعة 28 أبريل.. الإجازة الأسبوعية.

14- السبت 29 أبريل ..الإجازة الأسبوعية.



موعد شهر رمضان 2023

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري ، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وبحسب الحسابات الفلكية ، سيكون أول أيام رمضان 1444 هجريا، فلكيا يوم الخميس الموافق 2023 / 3 / 23 م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 ه الموافق 2023 / 3 / 21 م وهو (يوم الرؤية).