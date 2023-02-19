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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2023 .. و11 يوم إجازة

رمضان 2023
رمضان 2023

 يتساءل عدد كبير في الوقت الحالي عن مواعيد بداية شهر رمضان 2023، حيث يبدأ المسلمون حول العالم مع نهاية شهر رجب في العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم المبارك، والتي يكون ممتلئًا بالعديد من الطقوس التي يحبها المصريون، كما يتساءل ويبحث أيضًا عدد كبير من المصريين عن الإجازات الرسمية في رمضان 2023.

موعد رمضان 2023 

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مواعيد بداية الشهر الكريم، موعد أول أيام شهر رمضان 2023، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التى يعدها قسم أبحاث الشمس بالمعهد، وعن مواعيد استطلاع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 2023.

شهر رمضان

ويشير الدليل الفلكي الذي يصدره معهد البحوث الفلكية بناء علي الحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان 2023 سوف يكون يوم الخميس 23 مارس، و سوف يتم استطلاع الرؤية الشرعية في يوم 29 شعبان.

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وتحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30، وذلك وفقا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وسيكون موعد رمضان 2023 الفلكي صحيحا، إذا أكدت رؤية الهلال أن شهر شعبان سيكتمل في هذا اليوم، وأنه لن يكتمل لـ30 يوما، وهنا، تكون بداية شهر رمضان الكريم في يوم الجمعة، الموافق 23 مارس المقبل.

مواعيد غرة شهر رمضان 2023

وطبقآ الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من  شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك 
اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة)

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي الاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

غرة شهر شعبـان 1444هـ

 صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد ، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة  يوم الإثنين 29 من رجب 1444هـ الموافق 20/2/2023م (يوم الرؤية).

موعد رمضان 2023 

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له : يبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 – 19 دقيقة).

عدد ايام رمضان 2023

وينتهي شهر رمضان 2023 المعظم يوم الجمعة 21 إبريل، حيث سوف يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوم وذلك وفقآ للحسابات الفلكية التي يجريها قسم أبحاث الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

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الإجازات الرسمية في رمضان 2023

ويتسأل عدد كبير من المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023، ولذلك لمحاولة إستغلال الشهر الكريم الفضيل حيث شهر رمضان فرصة يجب اغتنامها للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

1- إجازة الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

2- إجازة الاثنين 18 أبريل إجازة شم النسيم.

3- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

إجازات أسبوعية خلال شهر رمضان 2023

ويشمل شهر رمضان 2023 عدة أيام ضمن إجازات الأسبوع وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع وتشمل  يوما والتي نرصدها فيما يلي :

1- الجمعة 24 مارس

2- السبت 25 مارس

3- الجمعة 31 مارس

4- السبت 1 أبريل

5- الجمعة 7 أبريل

6- السبت 8 أبريل

7- الجمعة 14 أبريل

8- السبت 15 أبريل

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