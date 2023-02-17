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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منتجات بـ خصومات 60% .. مفاجأة كلنا واحد في شهر رمضان 2023

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تهتم الدولة دائمًا بتوفير مستلزمات المواطنين من السلع الأساسية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان لعام 2023، حيث إن المواطن يعتمد في هذا الشهر على الكثير من السلع سواء لاحتياجاته الشخصية أو لتوزيعها في أعمال الخير.

مبادرة كلنا واحد 

وأعلنت وزارة الداخلية، عن زيادة عدد السلاسل التجارية الخاصة بها وإقامة المعارض المشاركة في المرحلة الـ23 من مباردة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسر المصرية ابتداء من غدٍ الموافق 18 فبراير الجاري.

عناوين السلاسل التجارية المشاركة بـ"مبادرة كلنا" واحد على مس | مصراوى
مبادرة كلنا واحد 

خصومات تصل لـ"60%"

وتستأنف وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

بداية من غدا.. ارتفاع عدد سلاسل ومعارض “كلنا واحد” إلى 1110 أفرع

استعدادا لشهر رمضان.. زيادة السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد.. فيديو

تفاصيل المرحلة الـ"23" 

وتتكون المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد من 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافة لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة، طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

إقبال مكثف من المواطنين على منافذ مبادرة «كلنا واحد» للحصول على السلع المخفضة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
مبادرة كلنا واحد 

وفي ذلك السياق، تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية.

وفي ذلك الصدد، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة تمارس كل الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة،  بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذا تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان 2023، ولا سيما أن قطاع وزارة الداخلية فقط ضخ 31 سلسلة خلال مبادرة كلنا واحد، وتلك السلاسل مكونة من 1074 فرعا لبيع منتجات بأسعار مخفضة.

قبل شهر رمضان .. زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد

كلنا واحد تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية رمضان

وأكد العسقلاني – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتحمل فارق التكلفة في التخفيضات التي يتم طرحها على المنتجات داخل منافذها، وكل هذا هدفه تخفيف العبء عن المواطنين في الفترة الحالية.

مشيرًا أن وازرة الداخلية أيضًا تضخ عددا ضخما من سيارات السلع الأساسية في المحافظات، لوصول المنتجات إلى جميع محافظات الدولة المصرية، لكي يستفيد منها المواطن بشكل أكبر.

واختتم العسقلاني، أن وجود المبادرات من هذا النوع تخفف الضغط على السوق ، والدولة تقدم فكرة التاجر المرجح، وهي مهمة جدًا في التوقيت الحالي، ولولا مثل تلك الأفكار لكانت الأوضاع سوف تزداد سوءًا على المواطن، وهذه الحملات تخفف الضغط عن المواطن، والتاجر المرجح التي تسير على خطاه الدولة تصنع به فارقا 30% وتجعل السوق أكثر هدوءًا، فالدولة من خلال تلك المبادرات تتحمل دعما وضغوطًا مالية كبيرة عن المواطن، وتعمل على توفير السلع في جميع الأماكن بطرق سهلة.

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