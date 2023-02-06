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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يطمئن على توافر السلع الأساسية بمعارض "أهلًا رمضان" و"كلنا واحد"

تفقد معارض السلع
تفقد معارض السلع الغذائية بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية بمعرضى" أهلا رمضان " و "كلنا واحد "بميدان الساعة وسط مدينة قنا، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30 %، فى إطار متابعته المستمرة للأسواق للإطمئنان على توافر السلع الأساسية.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا . 
 

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كما حرص محافظ قنا، خلال جولته التفقدية، على التأكد من توافر الكميات الكافية من السلع الأساسية، واستمع لآراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث أرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.

وشدد محافظ قنا، على توفير  السلع وتنوعها بحيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وسط متابعة وإشراف دائم من قبل الأجهزة الرقابية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية إقامة منافذ إضافية لـمعارض أهلا رمضان، بالمراكز والمدن، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

 

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