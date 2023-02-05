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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصل إلى 15 عاما..

جنايات قنا الاقتصادية تقضي بأحكام على 33 مستريحًا من أسوان

الحكم على مستريحين
الحكم على مستريحين أسوان

قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، بمعاقبة  33 مستريحا من أسوان، بأحكام تراوحت ما بين ٣ سنوات إلى ١٥ سنة ، بتهمة النصب والاحتيال و الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات متنوعة.

 

و تضمنت الأحكام، السجن 15 سنة لكل من: إبراهيم حسين أمين، مع غرامة  5 ملايين جنيه، محمود عبدالسلام أحمد، مع غرامة، 5 ملايين جنيه، أحمد بسطاوي مع غرامة 20 مليون، محمود فتحي عامر، وغرامة 10 ملايين جنيه، و مصطفى فتحي ومحمود فتحي ومحمد فتحى، و غرامة 20 مليون جنيه غرامة، و طاهر الحصاوي، و عبد الطاهر الحصاوى.

 

 

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كما قضت بالحكم 10 سنوات، لكل من: حسام ممدوح، و20 مليون جنيه غرامة، طه موسى و10 مليون غرامة، عيد سايح و10ملايين جنيه غرامة، محمود عبد اللطيف، و5 ملايين جنيه غرامة، أحمد بدرى، و10 ملايين جنيه غرامة، و شعبان، مع 10 مليون جنيه غرامة، و خالد محمد، مع 20 مليون، شعبان أحمد، مع 20 مليون جنيه، أحمد سعيد، مع 10 ملايين جنيه غرامة، و إسلام أحمد محمد.

 

و قضت بالحكم 3 سنوات، لكل من:كريم عباس جبرة، مع غرامة 500 ألف جنيه، و يسري حمادة عبدالرسول، مع غرامة 500 ألف جنيه، و محمد موسي ومحمد بدري ومصطفى بدري ومحمد ربيع، و أحمد فراج.

 

و قضت بالسجن سنة واحدة لكل من: الحصاوى، و بدري عبدالنعيم، و أحمد بدري و عبدالرحمن، وبراءة محمود عبدالراضى.

 

بدأت وقائع جلسة اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر محكمة قنا الاقتصادية، مع تواجد عدد كبير من ضحايا المتهمين.

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