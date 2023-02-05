جنايات قنا الاقتصادية تقضي بأحكام على 33 مستريحًا من أسوان

تصل إلى 15 عاما..

قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، بمعاقبة 33 مستريحا من أسوان، بأحكام تراوحت ما بين ٣ سنوات إلى ١٥ سنة ، بتهمة النصب والاحتيال و الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات متنوعة.

و تضمنت الأحكام، السجن 15 سنة لكل من: إبراهيم حسين أمين، مع غرامة 5 ملايين جنيه، محمود عبدالسلام أحمد، مع غرامة، 5 ملايين جنيه، أحمد بسطاوي مع غرامة 20 مليون، محمود فتحي عامر، وغرامة 10 ملايين جنيه، و مصطفى فتحي ومحمود فتحي ومحمد فتحى، و غرامة 20 مليون جنيه غرامة، و طاهر الحصاوي، و عبد الطاهر الحصاوى.

كما قضت بالحكم 10 سنوات، لكل من: حسام ممدوح، و20 مليون جنيه غرامة، طه موسى و10 مليون غرامة، عيد سايح و10ملايين جنيه غرامة، محمود عبد اللطيف، و5 ملايين جنيه غرامة، أحمد بدرى، و10 ملايين جنيه غرامة، و شعبان، مع 10 مليون جنيه غرامة، و خالد محمد، مع 20 مليون، شعبان أحمد، مع 20 مليون جنيه، أحمد سعيد، مع 10 ملايين جنيه غرامة، و إسلام أحمد محمد.

و قضت بالحكم 3 سنوات، لكل من:كريم عباس جبرة، مع غرامة 500 ألف جنيه، و يسري حمادة عبدالرسول، مع غرامة 500 ألف جنيه، و محمد موسي ومحمد بدري ومصطفى بدري ومحمد ربيع، و أحمد فراج.

و قضت بالسجن سنة واحدة لكل من: الحصاوى، و بدري عبدالنعيم، و أحمد بدري و عبدالرحمن، وبراءة محمود عبدالراضى.

بدأت وقائع جلسة اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر محكمة قنا الاقتصادية، مع تواجد عدد كبير من ضحايا المتهمين.