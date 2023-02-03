وكيل وزارة الأوقاف: افتتاح أعمال صيانة وترميم 6 مساجد بالجهود الذاتية بقنا

قال الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، إن محافظة قنا شهدت اليوم الجمعة، افتتاح أعمال الصيانة والترميم لـ ٦ مساجد موزعين على قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة لافتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد آخر.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسجد السوق الكبير بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، بحضور محافظ قنا ، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة.

و أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، بأنه تم عمل صيانة لمسجد السوق الكبير بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه، لافتاً إلى أن المسجد يقع على مساحة 663 م2.

و أضاف جبر ، بأن افتتاح أعمال الصيانة والترميم لـ 6 مساجد تمت بالجهود الذاتية، وشملت مساجد: مسجد النور المحمدي بنجع شاهين مركز فرشوط ويقع على مساحة 155 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 الف جنيه، ومسجد التقوي والإيمان ببني برزة بمركز أبوتشت ويقع على مساحة 170 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 الف جنيه، ومسجد العمري بالجبلاو مركز قنا ويقع على مساحة 175 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 الف جنيه.

و تابع وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، ومسجد التوحيد بقرية الجربة مركز أبوتشت ويقع على مساحة 185م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 الف جنيه، ومسجد عبد الوهاب أبو سحلي بالدهسة مركز فرشوط ويقع على مساحة 215 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد آل راجح بالنجمة والحمران مركز أبوتشت ويقع على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 350 ألف جنيه.

و أشار جبر، إلى أنه تم افتتاح إحلال وتجديد مسجد النعماني بمركز دشنا بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 305 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.