إحالة 87 محضر مخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 87 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة.

و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المطرية والجماليه وشربين وتمى الامديد ومنية النصر واجا وطلخا وجمصة و ميت غمر و بلقاس وبني عبيد والكردي وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين ،2 محضر عدم مطابقة للمواصفات ،2 محضر نقص وزن ، محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (4 شكاير) محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ،4 محاضر ضرب وهمى ،محضر تجميع سلع محضر محطة بدون ترخيص 3 محاضر تبديد حرز ،3 محاضر بيئة ،41 محضر عدم إعلان عن الاسعار ،7 محضرعدم وجود شهادة صحية ،2 محضر سلع بدون فواتير ،3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و تم التحفظ على و380 كجم لحوم مجمدة ومصنعة ،65 كجم لحم بلدى ،500 لتر سولار ،60 شيكارة ملح ،15 علبه عسل ابيض .

كما تم ااعدام 13 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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