ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

شهدت الحلقة 16 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، كما بدء عرض عدد من الأعمال الجديدة، ونقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

ضرب نار

شهدت الحلقة ١٦ من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث الهامة والمثيرة. وتمكن جابر الكوماندا من معرفة مكان مهره ؛ وبالفعل استطاع ان يتسلسل الي بيتها لتحدث المواجهة الاولى بينهم بعد خروجه من السجن .

وكاد جابر الكوماندا ان يقتل مهره ؛ ولكن تراجع في اللحظات الأخيرة وطلب منها ان تقابله في الغد وإلا سيقتل ابنها.

حضرة العمدة

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة قيام وفاء عامر استخراج الأموال من حيث أخفتها لكنها تفاجأ بوصول الشرطة ومحاولة القبض عليها لكنها لاذت بالفرار.

فيما ألقت قوات الأمن القبض علي سامر، بعد بلاغ من العمدة صفية، التي تجسد دورها الفنانة روبي، بسبب تعديه علي بيت الشيخ عتمان، لينكر سامر التهم الموجه إليه، مؤكدا أنه نسيب الشيخ عتمان.

وشهدت الحلقة أول صدام، بين روبي وجلال، الذي يجسد دوره الفنان أحمد زرق بسبب القبض علي سامر، بعد أن ذهب أحمد رزق وضمن سامر وأخرجه من السجن.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة، حيث ذهبت مي عز الدين، إلى المعلم مدبولي، لتسدد ديون طه القماش "أمير كرارة" وادعت انها قريبته.



بينما ذهب رشاد إلى طه القماش، وعايره بإنه رأى مي عز الدين وهي تدفع له الديون للمعلم مدبولي، الامر الذي يزعج أمير كرارة كثيراً ويقوم برد المبلغ لـ مي عز الدين بعد عتابه لها.



ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 16، تصاعد جرعة التشويق والأثارة، حيث قررت ستهم" الشخصية التي تقدمها "روجينا"، عودتها لشقيقها جبر "الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، ومصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان، والمطالبة بحقها في ميراثها والدها غانم من شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد.

شهدت أحداث الحلقة، اقتناع ستهم "روجينا"، بكلام عبجي ونصيحته لها بعودتها إلي أشقائها، والمطالبة بميراثها من جديد من شقيقها الأكبر رماح "جهاد سعد"، وبالفعل ذهبت ستهم إلي شقيقها جبر "محمد عبد الحافظ"، وقام بعتابها على مافعلته وهروبها من منزلة دون أي مقدمات، وإنها بما فعلته كانت السبب في العار له ولجميع اخواته، ولكنها طالبت منه الوقوف معها ضد شقيقها الأكبر رماح " جهاد سعد"، للحصول على ميراثها من والدها غانم، والذي يرفض رماح إعطائه لها، ولكن جبر يرفض هذا الأمر، ويقرر حبسها من جديد، حتى لا تستطيع الهروب.

الإكس لانس

أذيعت الحلقة ال 16 من مسلسل إكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية . حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميديا .

حيث شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل إكس لانس العديد من الاحداث الكوميدية ، منها قيام العامل لدى حناوي فى الورشة “ حسام داغر ” من توكيل محامي ليرد زوجته اللبنانية ، من أجل الحصول على أموال إضافية منها .

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 17، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17، يقوم حامد (أحمد السعدني) بإطلاق سراح الأسرى من جنود الحملة الفرنسية، ويجردهم من ملابس العسكرية، ويكلفهم برسالة إلى الجنرال بيلو.

ويذهب الجنود الفرنسيون الأسرى إلى الجنرال بيلو، ويخبرونه بأن حامد سوف يأسر الكثير من الجنود لو لم يتم إطلاق سراح أهل قرية شطانوف، وهنا يتدخل البروفيسور كليمون (حسين فهمي) ويخبره بأنه من تسبب في هذه الأزمة وإسقاط هيبة الجيش الفرنسي، بعد قتل صابر (الشاعر هشام الجخ).

جميلة

أذيعت الحلقة 16 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حسث شهدت الحلقة العديد من الاحداث المثيرة .

وشهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل جميلة العديد من الاحداث الهامة والمؤثرة ، حيث قامت شهيرة “ سوسن بدر ” بالخوف من الفضحية من الرجل المجهول الذى ادعي انه ابن عمها وزوجها ، وطلبت منه الحضور فى الليل لمناقشة الامر .

فيما قامت شهيرة “ سوسن بدر ” ، بالذهاب الى جميلة “ ريهام حجاج ” وطلبت منها ان تقوم بالتنازل لها عن الممتلكات التى قام والدها بكتابتها باسمها.

إما أكرم “ نبيل عيسي ” ، فقد قام باحضار صديقته الى منزل والدته لاتمام زواجه منها ، الا ان والدته شهيرة “ سوسن بدر ” رفضت تلك الزيجة .

عملة نادرة

وشهدت الحلقة السادسة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



يفترض عبد الجبار ان شداد يريد فدية مالية، ويستعين عبد الجبار بسبع الليل للبحث عن شداد، يطلب علاء توخي الحذر قبل نشوب صراعات واهيه، ويؤكد على كلامه بعض الحضور، يخبر علاء والده ان عطية أبو عصايا وولده عادل سبب كل المشاكل ويخبره والده ان الكبير يسمع كل الناس كلامه.



تذهب سميرة لدميانة تعنفها وتوبخها بالألفاظ بصوت مسموع، وتسألها عن سبب زيارتها لزوجها مسعود وتحزرها لو تكرر الامر، تنهرها دميانة غير مباليه، تخبر سكينة ابنها علاء عن قلقها ويؤكد لها ان الدماء ستغرق النجع بسبب عناد مسعود ويطلب منها النصيحة وتؤكد له ان الشخص الوحيد الذي يمكن ان يؤثر على والده هو الشيخ المنزلاوي، يزور المنزلاوي حسن أبو عصايا ويرحب به ويطلب منه المنزلاوي الحديث معه في أمر.



تخبر نادرة شداد ان رجاله يحبونه ولكن يجب ان يغلب الخوف هذا الحب، يخبر المنزلاوي حسن ان عبد الجبار من حقه ان يغضب عندما اختفت نادرة ويطلب منه ان يذهب معه لزيارة عبد الجبار ويؤكد له الشيخ المنزلاوي ان اخوه عطية من طلب من شداد التدخل في المرة الأولى وهو أيضا السبب في اختفائها مرة أخرى، يسأل حسن اخوه عطية، هل لك دخل بخطف نادرة؟ وينفي عطية الامر، يتسائل حسن عن مصلحة شداد في خطف نادرة؟

الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 عرض مقاطع فيديو حقيقية للإرهابيين أثناء تنفيذهم الهجوم على أكمنة سدرة والرافعي.

وظهر في الفيديو الذي تم عرضه في آخر الحلقة قيام أحد الإرهابيين وهو يتحدث في الكاميرا للحديث عن هذه العملية وفرحته بهذه العملية لإيهام أهالي سيناء بالسيطرة علي مدينة الشيخ زويد.

الكبير أوي

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، قيام جوني ببروفات لافتتاح مسرح المزاريطة الذي يعمله كمشروع له في القرية.

وخلال البروفات الأولى للمسرح، يقوم جوني بعمل بروفة على سلاحف النينجا، لتقديمها على مسرح المزاريطة، ويستعين بـ هجرس ونفادي والعترة وطباظة.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 تطور جديد فى الأحداث حيث مناقشة حادة بين هند “سلمى أبو ضيف” وخالها جلال الدين لتقنعه بزواجها من عمرو “رامز أمير” الا ان خالها يرفض هذا الأمر نهائيا ويصر على موقفه بزواجها من شقيق زوجها الراحل كونه من عائلة راقية.

ويتلقى عمرو رسالة هند بكل أسى وحزن وبكاء ويبلغ خادمتها أنه سينتظرها رغم وداعها له ولن ينساها.

بينما يسلم صهيب “محمد علاء” ابن الوالى إلى أهله ويطلب منهم ضرورة أن يعاقبه على ما فعله مع شكلب “أحمد عبد الله محمود وهو مساعد صهيب" عندما أمر بقتله إمام العامة.

يحاول الإمام الشافعى “خالد النبوى الوصول إلى الحجة أو الدليل من كتاب الله على ام اجماع المؤمنين حجة فى دين الله بعد احراج الشيخ إدريس ”أمير صلاح الدين" له.

الأجهر

شهدت الحلقة ١٦ من مسلسل الأجهر، استمرار محاولات عمرو سعد في إصلاح أحمد صفوت وتعليمه أصول العمل بعدما عاهد نفسه على تربيته بعد قتله لوالده.

انفعل أحمد صفوت "ميدا" على الويشي بعد محاولة قتلهما أثناء العبور بشاحنة مليئة بالديناميت من قطاع طرق، وقال إنه سيعود إلى مصر ولن يعمل معهم مرة أخرى.

قاطع عمرو سعد "مصطفى الأجهر"، أحمد صفوت وقال له إنه لديه الكثير من العمل في العتالة ومساعدة رجاله على الحفر لإخراج الألماس.

رمضان كريم 2

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل رمضان كريم ٢ بيع عمرو عبد العزيز منزل والده الي زوجته وتفاجأ بأن شقيقه عاد من أوروبا ليطالبه بالورث وأخذ حقه من المنزل.

وعلى جانب آخر طلبت سلوى محمد علي من ابنها كريم عفيفي ان يصلح علاقته مع زوجته ويحضر لها حفيد.

أما محمد لطفي فمازال يحاول اقناع نجل سيد رجب ان يأتي ويلعب معه كرة قدم على أموال لكنه يرفض.

تغيير جو

بدأ اليوم عرض مسلسل تغيير جو، الذي تقوم ببطولته منة شلبي، ويذاع عبر شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد بعد انتهاء مسلسل الهرشة السابعة.

وشهدت حلقة تغيير جو، تورط منة شلبي "شريفة" في العديد من الأزمات الأسرية بسبب والدتها التي تتعالج في مصحة بسبب إدمان المهدئات، وحالتها النفسية المضطربة.

وتواجه منة شلبي أزمة بسبب عدم قدرتها على دفع مصروفات المصحة التي تتواجد بها والدتها، وتحاول بيع منزلها لتأمين الأموال اللازمة.

تلت التلاتة

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل “تلت التلاتة” للنجمة غادة عبد الرازق، العديد من الاحداث المشوقة.

اكتشفت غادة عبد الرازق، خيانة زوجها لها مع مي سليم، وذلك عندما جاء طلب من الصيدلية على عنوان منزلهما بالخطأ لتتصل بالصيدلية ويخ

برها انه هنالك عنوان اخر مسجل لديهم.

وتقوم غادة عبد الرازق، بمواجهة زوجها بعدما قامت بتسجيل المكالمة وذهبت إلى الفيلا لترى خيانته بعينها.

تحت الوصاية

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل "تحت الوصاية" العديد من الاحداث المشوقة حيث هربت منة زكي، من الإسكندرية إلى دمياط بعدما قامت بأخذ مركب زوجها بعد وفاته.

وقام محمد دياب، "شقيق زوجها" بإبلاغ الشرطة عنها، واتهامها بسرقة المركب، وقامت منى زكي بتغيير شكل المركب حتى لا يتعرف على مواصفتها أحد.

جت سليمة

بدأت الحلقة الاولى من مسلسل جت سليمة بمناكفة بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها الراحل والتي تحسدها سلوى عثمان ومناكفات مع خطيبها كريم عفيفي. تعمل دنيا سمير غانم في مكتبة والدها وتخطط لأن تخصص يوم للقراءة ومكان داخل المكتبة للأطفال.

يقرر عم دنيا سمير غانم أن يبيع المكتبة ليأخذ نصيبه من ورث شقيقه ولكنها ترفض وتخاول أن تقعنه بأن يتراجع عن قراره.

تجد دنيا سمير غانم كتاب في مكتبة والدها وحينما تفتتحه تقف بومة على شباكها وفور طيرانها تسقط منها ريشة تضعها دنيا في الكتاب لتذهب لعالم آخر.

برسالة إلى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث كتبوا إهداء الي من اسعدونا وسيظلوا في قلوبنا الي الأبد.

المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 17 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يظهر الأمير “عبد العزيز مخيون” لصابر المداح"حمادة هلال" مجددا حيث يذهب له منزله ويقول له خلاصك من الجن عندما تتخلص من الجنين إلى تحمله أمينة “سلم أبو ضيف” خاصة بعد أن احتفظ بها فى منزل والده.

بينما يحاول هايم “محمد رياض” اغواء مساعد الأمير “عصام السقا” حتى يوصله إلى صابر المداح ويسيطر عليه بينما تاج “يسرا اللوزي” التى اتضح أنها تابعة للجن تذهب إلى الدكتور إبراهيم “خالد زكى” فى محاولة منها للسيطرة عليه ومعرفة كيف يمكن أن يفيد صابر المداح.

وفى مشهد مفاجئ يظهر الأمير مع قبيلة هند بنت الأحمر “لوسى” والتى تعطيه بعض الأوامر من أجل السيطرة على صابر المداح وهو المشهد الذى يظهر حقيقة الأمر الذى يعد أيضا من الجن ويحاول تضليل صابر المداح.

وتهرب أمينة من منزل صابر قبل ام يصل لها خالها “أحمد ماهر” وشقيقها حمزة وتحاول أحلام “رانيا فريد شوقى” أن توسوس فى اذن رحاب “هبة مجدى” بأن صابر يخونها مع تاج “يسرا اللوزى”.