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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 13.. محمد سعد يستغل موت حماته للتخلص من جثة

محمد سعد
محمد سعد

أذيعت الحلقة 13 رمضان من مسلسل إكس لانس ، والذى يشهد عودة الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية .

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها وفاة السيدة التى تعمل لدي كلبز" أحمد فتحي " واوصته ان يقوم بتربية ابنها الوحيد . 

فيما قام الحناوي “ محمد سعد ” باستغلال وفاة حماته ، وقام بدفن الجثه التى قام بدهسها بالسيارة ، فى المقابر الخاصة بحماته .

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالإضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين .

اكس لانس الحلقة 11 .. محمد سعد يحاول التخلص من الجثة

إكس لانس الحلقة 10 .. محمد سعد في ورطة بسبب حادث سيارة

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي : 

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس : 

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو . 

إكس لانس الفنانة شيرين سارة درزاوى الفنان محمد سعد حسن عبد الفتاح

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