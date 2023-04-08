عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد .. وفاكهة ترفعه

غالبًا ما يُنصح بتناول الكالسيوم لتقوية العظام، لكن قلة قليلة من الأشخاص يعرفون أن الحديد ضروري أيضًا معه ليحمي العظام من الضعف ويقويها عن طريق إنتاج بانيات العظم.

أعراض نقص الحديد

 كمغذٍ ، فإن الحديد ضروري لعملية التمثيل الغذائي والجهاز العصبي في الجسم. يمكن أن يحدث بسبب نقصه ، إرهاق ، ضعف ، مرضه مرارًا وتكرارًا ، ضعف العظام ، ضعف الذاكرة ، عدم القدرة على المشي ، شحوب الجلد ، شيب الشعر ، ضعف البصر، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

الحديد ضروري للعظام

النحاس ضروري للعظام

مرض هشاشة العظام خطير على العظام يجعل العظام ضعيفة وهشة  ، بسبب ضربة حادة أو سقوط ، يمكن أن تنكسر العظام وتصبح نشارة الخشب، أظهرت الأبحاث المنشورة على NCBI  زيادة خطر الإصابة بهذا المرض بسبب نقص النحاس.

 التين مليء بالحديد 

النحاس مليء بالتين

يجب تناول التين لتجنب هشاشة العظام بالمناسبة، هناك الكثير من التغذية فيه، لكنها تحتوي على أكبر كمية من النحاس، يمكنك تناولها كفاكهة جافة وإضافتها إلى العصائر أو الأطباق.

ستحصل على فائدة أكبر إذا أكلت بهذه الطريقة

ستحصل على فائدة أكبر إذا أكلت بهذه الطريقة

يمكن أن يكون تناول التين المنقوع أكثر فائدة. لأنه من خلال القيام بذلك يصبح من السهل الهضم وتصبح الألياف القابلة للذوبان نشطة كما أنه يصبح مفيدًا جدًا للمعدة والهضم.

علاج حقيقي للإمساك

علاج حقيقي للإمساك

يمكن أن تخفف ألياف التين المنقوع الإمساك. يمكن إزالة الإمساك في غضون أيام قليلة عن طريق تناوله على معدة فارغة يوميًا. وإلا فإن هذه المشكلة يمكن أن تسبب مشاكل مؤلمة مثل البواسير والشقوق.

يقلل الدهون من الدم

يقلل الدهون من الدم

في بعض الأبحاث ، وجد أن استهلاك التين أفضل لصحة القلب. لأنه يساعد في تقليل الدهون من الدم. بصرف النظر عن هذا ، من خلال استهلاكه ، يمكن أيضًا التحكم في BP.

الجهاز العصبي صحة القلب التمثيل الغذائي هشاشة العظام ضعف الذاكرة الكالسيوم اعراض نقص الحديد الحديد ضروري للعظام ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

تناولها نيئة ومطبوخة.. تعرف على فوائد السبانخ الغذائية

مشاكل النجوم الأسرية|صفوة عانت من الاكتئاب بسبب طليقها.. منة عرفة تتعرض للخيانة

ارتباط نوبات انخفاض السكر في الدم بزيادة خطر السقوط والكسور.. خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم .. وهذه أبرز عوامل الخطر

عبادة تفعلها قبل النوم تنال بها خير الدنيا والآخرة والملائكة تستغفر لك حتى الصباح

ترشيحاتنا

كشري: منتخب مصر وصل لأمم أفريقيا بنسبة 99%.. وهدفنا تحقيق اللقب

374 مسجدا للاعتكاف في رمضان بالمنوفية.. تعرف عليهم

كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء

رباب ناجى تشدو بأغانى التراث الشعبى فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"

كارثة.. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل “الأجهر”

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ