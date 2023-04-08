أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

غالبًا ما يُنصح بتناول الكالسيوم لتقوية العظام، لكن قلة قليلة من الأشخاص يعرفون أن الحديد ضروري أيضًا معه ليحمي العظام من الضعف ويقويها عن طريق إنتاج بانيات العظم.

أعراض نقص الحديد

كمغذٍ ، فإن الحديد ضروري لعملية التمثيل الغذائي والجهاز العصبي في الجسم. يمكن أن يحدث بسبب نقصه ، إرهاق ، ضعف ، مرضه مرارًا وتكرارًا ، ضعف العظام ، ضعف الذاكرة ، عدم القدرة على المشي ، شحوب الجلد ، شيب الشعر ، ضعف البصر، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

الحديد ضروري للعظام

مرض هشاشة العظام خطير على العظام يجعل العظام ضعيفة وهشة ، بسبب ضربة حادة أو سقوط ، يمكن أن تنكسر العظام وتصبح نشارة الخشب، أظهرت الأبحاث المنشورة على NCBI زيادة خطر الإصابة بهذا المرض بسبب نقص النحاس.

التين مليء بالحديد

يجب تناول التين لتجنب هشاشة العظام بالمناسبة، هناك الكثير من التغذية فيه، لكنها تحتوي على أكبر كمية من النحاس، يمكنك تناولها كفاكهة جافة وإضافتها إلى العصائر أو الأطباق.

ستحصل على فائدة أكبر إذا أكلت بهذه الطريقة

يمكن أن يكون تناول التين المنقوع أكثر فائدة. لأنه من خلال القيام بذلك يصبح من السهل الهضم وتصبح الألياف القابلة للذوبان نشطة كما أنه يصبح مفيدًا جدًا للمعدة والهضم.

علاج حقيقي للإمساك

يمكن أن تخفف ألياف التين المنقوع الإمساك. يمكن إزالة الإمساك في غضون أيام قليلة عن طريق تناوله على معدة فارغة يوميًا. وإلا فإن هذه المشكلة يمكن أن تسبب مشاكل مؤلمة مثل البواسير والشقوق.

يقلل الدهون من الدم

في بعض الأبحاث ، وجد أن استهلاك التين أفضل لصحة القلب. لأنه يساعد في تقليل الدهون من الدم. بصرف النظر عن هذا ، من خلال استهلاكه ، يمكن أيضًا التحكم في BP.