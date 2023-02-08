عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من الأدوية .. 5 أطعمة تقضي على هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

يؤدي نقص الكالسيوم إلى بطء النمو وهشاشة العظام  وما إلى ذلك كما يتحكم الكالسيوم في العمليات التي لا نستطيع رؤيتها في الجسم.إليك أبرز الأطعمة التي تحتوى على كالسيوم أكثر للحمايتك من هشاشة العظام وفقا لموقع thetravelbreeze.

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في 14 يوم.. أسرع رجيم لنحت قوامك وأنقاص الوزن


1-التين المجفف 

يعد التين غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكثير من الألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم

2- السردين المعلب


إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فسيكون السردين هو الغذاء المناسب لك لأنه إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من البروتين فهي غنية أيضًا بالدهون الجيدة.

3- الكثير من الحليب

ستحصلين على الكالسيوم أكثر من شرب الحليب فهو يغذي العظام والدماغ. يمكن أن يبطئ أيضًا ظهور مرض الزهايمر.

4-الفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاء

تعد البقوليات غنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بالبروتين بشكل خاص وغنية بالفيتامينات والمعادن ، وخاصة الكالسيوم كما أنها تحتوي على مواد تساعد في امتصاص الكالسيوم.

5-الجبن


 يحتوي الجبن على نسبة أعلى من الكالسيوم مرتين من الحليب فهو  من الخيارات الجيدة فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، ولكنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز من الحليب

هشاشة العظام التين المجفف الفاصوليا السوداء السردين المعلب نقص الكالسيوم السعرات الحرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

موضوعات متعلقة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

هتخسي بسرعة ..13 نوع من الأطعمة لحرق الدهون وفقدان الوزن

فحص غير متوقع يتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرف عليه

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

موجود في مطبخك.. مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

تهدد حياتك.. صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فورا

مش هتصدق.. ماذا يحدث في الدماغ عند وقوع الزلزال؟

ترشيحاتنا

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

بسبب الظروف الصحية..الفنانة ناهد رشدى: توقفت عن التمثيل لسنوات

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

بايدن بخطابه أمام الكونجرس: نستطيع أن نقود العالم في التصنيع لعقدين كاملين

هل التصوير السيلفي في مناسك العمرة يؤثر على ثوابها .. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب من داخل مسجد بتركيا لحظة حدوث الزلزال.. تفاصيل

بسبب الزلزال المدمر.. اليونسكو: المواقع التاريخية في العراق وسوريا مهددة بالكامل |شاهد

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ